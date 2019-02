von Dirk Sattelberger

Todtnau/Schönau – Obwohl das geplante Landal-Ferienresort Todtnauberg in einem Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet (kurz FFH) liegt, soll dort nach dem Willen der Stadt gebaut werden. In einem FFH-Gebiet ist das Bauen grundsätzlich verboten, aber Ausnahmen sind möglich. An der Prüfung einer solchen Ausnahme arbeitet derzeit das Landratsamt Lörrach. Gegner des Bauprojekts wittern Absprachen zwischen Landratsamt, Regierungspräsidium und der Stadtverwaltung Todtnau.

Darum geht es: Die Investoren des umstrittenen Landal-Ferienresorts mit 63 Suiten am Bergrücken Radschert wollen auf einem städtischen Grundstück bauen, das in dem FFH-Gebiet Hochschwarzwald um den Feldberg und dem Vogelschutzgebiet Südschwarzwald liegt. Bauen ist in dem FFH-Schutzgebiet im Allgemeinen tabu, kann aber laut Gesetz ausnahmsweise erlaubt werden. Eine Verträglichkeitsprüfung hat der Projektträger um Hubertus Wichmann bereits durchgeführt, jetzt liegen die Unterlagen zur Überprüfung im Landratsamt Lörrach bei der unteren Naturschutzbehörde. „Das Ergebnis der Prüfung wird Anfang März vorliegen“, sagt der Sprecher des Landratsamts, Torben Pahl.

Die Investoren des umstrittenen Landal-Ferienresorts mit 63 Suiten am Bergrücken Radschert wollen auf einem städtischen Grundstück bauen, das in dem FFH-Gebiet Hochschwarzwald um den Feldberg und dem Vogelschutzgebiet Südschwarzwald liegt. Bauen ist in dem FFH-Schutzgebiet im Allgemeinen tabu, kann aber laut Gesetz ausnahmsweise erlaubt werden. Eine Verträglichkeitsprüfung hat der Projektträger um Hubertus Wichmann bereits durchgeführt, jetzt liegen die Unterlagen zur Überprüfung im Landratsamt Lörrach bei der unteren Naturschutzbehörde. „Das Ergebnis der Prüfung wird Anfang März vorliegen“, sagt der Sprecher des Landratsamts, Torben Pahl. Das sagen die Projektgegner: In der Bürgerinitiative (BI) gegen das Hotelprojekt in Todtnauberg gibt es Stimmen, die behaupten, dass die Ausnahmegenehmigung schon vor Jahren erteilt worden sei, also noch bevor die Verträglichkeitsprüfung überhaupt zu einem Ergebnis kam. „Damit die Stadt Todtnau beim Biosphärengebiet Schwarzwald mitmacht“, behauptet ein BI-Aktivist. Tatsächlich hat sich die Stadt Todtnau den Biosphärenbeitritt mit dem Bau eines Besucherzentrums in Todtnau versüßen lassen. Der Gemeinderat hatte dies sogar im November 2014 zu einer Bedingung für einen Biosphärenbeitritt gemacht, obwohl bereits eine Biosphärengeschäftsstelle mit über zehn Stellen in Schönau versprochen worden war; in anderen Biosphärengebieten sind Geschäftsstelle und Biosphärengebiet dagegen an einem einzigen Standort vereint.

Doch Torben Pahl vom Landratsamt winkt ab: „Ich kann ganz klar sagen, dass eine solche Vereinbarung nicht existiert“, sagt er zur Frage, ob es eine Verknüpfung von Biosphärenbeitritt und FFH-Gebiet gibt. Sie hätten auch inhaltlich gar nichts miteinander zu tun, so Pahl. In Biosphärengebieten sollen laut Definition Mensch und Umwelt modellhaft geschützt und weiterentwickelt werden. In FFH-Gebieten geht es dagegen ausschließlich um den Schutz von Tieren und Pflanzen, zum Beispiel Borstgrasrasen wie in Todtnauberg. Und dort sind laut Naturschutzgesetz Ausnahmeregelungen möglich.

Laut Landratsamt Lörrach werden üblicherweise nur wenige Ausnahmen getätigt, im letzten Jahr war das im Landkreis Lörrach ein einziger Fall. Damals ging es um die Verkehrssicherheit an einer Straße bei Grenzach-Wyhlen, die in einem FFH-Gebiet liegt.

Wie geht es weiter: Das Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung aus dem Landratsamt wird voraussichtlich ab März der Öffentlichkeit vorliegen als Teil des Bebauungsplanverfahrens Obere Radschertstraße. Bereits am kommenden Donnerstag, 14. Februar, wird der Gemeinderat Todtnau über das im Dezember vorgebrachte Bürgerbegehren entscheiden. Entweder wird dann das geplante Millionenprojekt am Radschert auf Eis gelegt oder ein Bürgerentscheid beschlossen. Dieser könnte parallel zur Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, in ganz Todtnau stattfinden.

Das Ergebnis der Verträglichkeitsprüfung aus dem Landratsamt wird voraussichtlich ab März der Öffentlichkeit vorliegen als Teil des Bebauungsplanverfahrens Obere Radschertstraße. Bereits am kommenden Donnerstag, 14. Februar, wird der Gemeinderat Todtnau über das im Dezember vorgebrachte Bürgerbegehren entscheiden. Entweder wird dann das geplante Millionenprojekt am Radschert auf Eis gelegt oder ein Bürgerentscheid beschlossen. Dieser könnte parallel zur Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, in ganz Todtnau stattfinden.