Schönau Bakterien verunsichern Schönau

Der dritte Fall von E-Coli-Bakterien im Trinkwasser führt erneut zu Vorsichtsmaßnahmen. Die genaue Ursache bleibt unbekannt

Schönau (vwe) Bereits zum dritten Mal innerhalb von nur zweieinhalb Monaten besteht aufgrund von E-Coli-Bakterien ein Abkochgebot für das Schönauer Trinkwasser. Dies verunsichert und verärgert Bürger und sorgt auch für Spekulationen.

Möglichen Ursachen: Die Stadt vermute, dass die Überflutung im Bereichs Mühlmatt die Ursache für die Verunreinigung des Trinkwassers sei, so Bauamtsleiter Klaus Steinebrunner im Gespräch mit der Badischen Zeitung. Er erklärt, wie es zu einer solchen Verunreinigung kommen kann: Hochwasser sickert von oben ins Grundwasser ein und nimmt einiges mit, was auf der Weide liegt, zum Beispiel Bakterien. Eine genaue Ursache könne man keinesfalls feststellen, dies seien alles nur Spekulationen. So könne auch Hundekot, der auf dem Feld liege und von Hundehaltern nicht mitgenommen werde, zum Problem werden. Bürger spekulieren wiederum, dass vom Landwirt auf der Mühlmatt ausgetragener Kuhmist die Ursache sein könnte. Steinebrunner entgegnet dem, die Mühlmatt liegt im Wasserschutzgebiet, der fragliche Landwirt müsse drei verschiedene Verordnungen einhalten: Die Rechtsverordnung des Landratsamts Lörrach zum Schutze des Grundwassers in der Mühlmatt, die Düngemittelverordnung und die Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung. Diese regeln, dass Landwirte keinen flüssigen Dünger und keinen Mist ausbringen dürfen. Rottemist sei aber erlaubt (Stallmist mit hohem Strohanteil und einer Rottezeit von mindestens drei Monaten).

Beim Hochwasser im November sei die Kanalisation in Todtnau vollgelaufen, Fäkalien liefen in den Schönenbach und von dort in den Fluss Wiese. Dies könnte damals ein Grund gewesen sein für die Verunreinigung in Schönau. Ein erhöhtes Aufkommen von Durchfall wegen E-Coli-Bakterien oder anderen Krankheitsanzeichen ist dem Rathaus aber nicht bekannt.

Bürgerinformation: Auch darüber, dass die Informationen zu spät ankämen, beklagen sich einige Bürger. Steinebrunner erklärt das Vorgehen: Zuerst werde eine Probe aus dem Trinkwasser entnommen und dann zur Untersuchung gebracht – es dauert einen Tag, bis das Ergebnis da ist. „Sobald die Frau vom Labor weiß, was drin ist, ruft sie uns an. Dann geht die Meldung unverzüglich raus“, betont Steinebrunner. Mittlerweile stehen über 150 Bürger im Mail-Verteiler, alle anderen sollen über die Medien informiert werden. Auch der Kindergarten wurde – entgegen mancher Behauptungen – unverzüglich informiert.

Wie geht es weiter? Obwohl die Bakterien nur an der Quelle, nicht aber im Leitungsnetz zu den Haushalten gefunden wurden, hat die Stadt Mittel in den Haushalt eingestellt gegen weitere Verunreinigungen. Am Dienstag waren dafür Vertreter der Stadt und des Gesundheitsdezernats vor Ort, um eine Lösung zu besprechen. Geplant ist eine UV-Anlage, mit dieser könne man das Wasser mit UV-Licht bestrahlen und somit die Keime abtöten. Die Investition dürfte zwischen 50 000 und 400 000 Euro liegen. „Das ist ein hoher technischer Aufwand und nicht von heute auf morgen realisierbar“, sagt Bauamtsleiter Steinebrunner.

In vielen Hochbehältern wird das Wasser nun sicherheitshalber gechlort. Dies kann auch nach dem Abkochen zu einem seltsamen Geschmack führen. „Man fühlt sich wie im Schwimmbad“, schreibt ein Bürger. Andere wiederum regen sich über höhere Stromkosten durch das Abkochen auf oder kaufen Mineralwasser.

Mail-Verteiler: Die Stadt informiert, falls wieder Keime im Trinkwasser auftreten oder verschwinden. Eintragen unter: trinkwasser@ schoenau-im-schwarzwald.de