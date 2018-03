Schopfheim Autoschau: Probesitzen und unter die Haube sehen

Zwei Tage lang drehte sich in der Stadthalle alles um Fahrzeuge und ihre Besonderheiten bei der 46. Autoschau des Gewerbevereins

Schopfheim – „Viel Platz“ erwarten die Kunden, die sich mit dem Gedanken tragen, ein neues Auto zu kaufen. In der Stadthalle hatten sie am Wochenende bei der 46. und damit wahrlich traditionellen Autoschau des Gewerbevereins Gelegenheit, sich die ausgestellten Modelle unter dem Aspekt anzusehen.

Doch nicht immer war so viel Raum in den Karossen, wie es zunächst aussah. Das bemängelte zum Beispiel ein Senior, der sich am Samstag beim Entern eines scheinbar geräumigen Autos dann doch den Kopf am Dach anstieß, seine langen Beine aus dem Innern zurück aufs Hallenparkett „befreite“ und reumütig verkündete: „Ich glaub, ich bleib bei meiner Alten.“ Um Missverständnissen vorzubeugen merkte er dann grinsend an: „Ich meine meine alte Karre.“

Insgesamt 70 Fahrzeuge namhafter Hersteller, die mit ausgeklügelten Assistenzsystemen, nachhaltig niedrigen Abgaswerten und mit niedrigen Verbrauchswerten punkten, ohne gleich – so ein anderer Interessent – „vo wittem gli nach Diesel z’stinke“, standen funkelnd im Rampenlicht, flankiert von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der vier Autohäuser Böhler, Ernst & König, Gottstein und Tröndle, denen es eine Freude war, den Schopfheimern die Suche nach ihrem persönlichen „Superstar“ zu erleichtern. Sie bewiesen, dass sie ihr (Kern-)Geschäft verstehen. Ganz klar im Vordergrund: Die Autos sollten Stars in der Manege sein und bleiben. Mit dem veränderten Verhalten ihrer Kundschaft scheinen sich die Händler, die in diesem Jahr um einen weiteren Kollegen dezimiert ihre Fahrzeuge präsentierten, abgefunden zu haben. „Die Leute wissen in der Regel genau, wonach sie suchen. Hier bei uns wollen sie spüren, wie man in den Fahrzeugen sitzt, wie es unter den Hauben aussieht und welcher Komfort sie erwartet,“ sind sich die Autohändler einig. Und diese Erfahrungen wollen ihnen die engagierten Händler samt Personal, dem es nichts ausmacht, zwei Tage lang mit Fragen rund um Ausstattung, technische Finessen und Finanzierungsmöglichkeiten gelöchert zu werden, nicht vorenthalten. Wohlwissend, was ihre Kunden in dieser aufregenden, von multimedialen Neuheiten und überwältigender Sicherheitstechnik geprägten Zeit hauptsächlich im Fokus haben: „Sport Utility Vehicles“ (SUV) mit bequemen Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten, großen Kofferräumen und so niedrigen Unterhaltskosten, dass sich die Anschaffung im Vergleich zum bisherigen „liebsten Kind“ in der Familie immer noch irgendwie rechnet.

Das Reizwort schlechthin war und ist augenblicklich und bekanntermaßen der Diesel. Dabei, so war zu hören, führe an dem aktuell noch immer kein Weg vorbei. Schließlich bürgen die Fahrzeuge, die jetzt am Markt sind oder bald am Markt sein werden, dafür, dass die Schadstoffbelastungen – „so blöd das klingt“ – die bis 2021 geforderten Grenzwerte nicht überschreiten. Immerhin würden die derzeitigen Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen längst noch nicht das Soll erfüllen, das notwendig wäre, um die Umweltbelastungen dadurch spürbar eingrenzen zu können.

Das hatte auch Lars Reichert so gesehen, der in einem Pressegespräch im Vorfeld der Autoschau markgräfliche Wahrheiten zum Besten gab: „Solange man in dieser Sache nicht weiß, wohin die Reise geht, setzt man in Schopfheim auf die altbewährten Benzin- und Dieselfahrzeuge.“ Und die vor allem waren dann am Samstag und am Sonntag in der nicht eben überlaufenen, aber doch sehr gut besuchten Stadthalle von allen Seiten zu bewundern.