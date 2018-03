Schopfheim Ausstellungseröffnung in Schopfheim: Krimigeschichten mit Micky Maus

Ab kommenden Sonntag gibt es im Städtischen Museum in Schopfheim eine neue Sonderausstellung mit dem Comic-Helden zu sehen.

Am kommenden Sonntag, 11. März, um 11 Uhr, wird im Museum der Stadt Schopfheim eine neue Sonderausstellung eröffnet – als Teil 1 einer neuen Ausstellungsreihe. Sie trägt den Titel „90 Jahre Krimigeschichten mit Micky Maus“ und ist der Beginn einer neuen Ausstellungsreihe über „Comic-Helden“ der 1950er und 60er Jahre, die in Deutschland damals Liebling vieler Comic-Freunde geworden sind und welche das Schopfheimer Museum in den kommenden Jahren präsentieren möchte.

Dieses Jahr feiert Walt Disneys Comic-Figur Micky Maus ihren 90. Geburtstag, weshalb sie den Comic-Reigen im Städtischen Museum starten wird. Ihr werden in den kommenden Jahren Fix und Foxi folgen, Hucky und seine Freunde, Familie Feuerstein und deren Pendant im Weltraum: die Jetsons. In zahlreichen Originalheften der 50er und 60er Jahre kann der Besucher spannende Krimigeschichten mit Micky, Goofy und Minni miterleben, meistens auf erfolgreicher Jagd nach Kater Carlo oder dem Phantom.

Das älteste in der Ausstellung zu sehende Micky-Comic stammt aus dem Jahre 1955. Der Besucher wird sich vertiefen können in zahlreiche spannende Kriminalfälle und Verbrecherjagden, die Micky stets zu einem guten Ende bringen kann. Die Rede ist vom „Schatz in der Walfischbai“ (1959), der „Seufzerinsel“ (1960), dem „Geheimnis von Misery Mesa“ (1963), der Wild West Geschichte „Kater Karlo schlägt zu“ (1962) und vielen anderen spannenden Krimiabenteuern mit Micky und seinen Freunden. Die Präsentation originaler Comics der Zeit und deren Geschichten wird ergänzt von einer Vielzahl von Dingen, die Micky Maus auch außerhalb des Comic-Heftes vorstellt: in Werbung, Hausrat, Schlafzimmer, Bad oder auch als Festschmuck zu verschiedenen Gelegenheiten. Auf attraktiven bunten Kaugummipapieren der 1960er Jahre aus den einst beliebten Pfennig-Automaten findet man Micky ebenso wie auf einem Nadelbrief von 1930 oder als Skifahrer auf einer Wandlampe um 1960.

An verschiedenen Aktionspunkten kann sich der Besucher verweilen beim Puzzeln und Lesen. Wer testen möchte, wie intensiv er die Krimigeschichten der Ausstellung gelesen hat, kann dies bei einem Quiz herausfinden, das im Raum bereitliegt und Fragen zu allen dargestellten Geschichten enthält. Bei richtigen Lösungen winkt ein Preis.

Vernissage ist am Sonntag, 11. März, um 11 Uhr. Zu sehen ist die neue Ausstellung „90 Jahre Krimigeschichten mit Micky Maus“ im städtischen Museum von Sonntag, 11. März, bis zum 3. Juni.