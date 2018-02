Kultur Ausstellung: Tierzeichnungen sind unter dem Titel "Tierisch gut" in Schopfheim zu sehen

Die Ausstellung "Tierisch gut" von Ulrike Jörg in Schopfheim ist wie ein Gang durch den Zoo. Zu sehen sind rund 50 Bilder.

„Tiger sind meine absoluten Lieblinge“, sagt Ulrike Jörg, Spezialistin für Tierbilder und ständiger Gast in Zoos und im Zirkus. Ihre Tigerskizzen und viele andere Tierzeichnungen füllen die Ausstellung, die den einzig passenden Titel trägt: „Tierisch gut“. An die 50 Bilder hängen in der Städtischen Galerie der Kulturfabrik Schopfheim, von A wie Affen bis Z wie Zirkuskamel. Beinah jeden Buchstaben könnte man mit einem Tier belegen, über Büffel und Elefant, Hühner, Katzen, Löwen, Pferde bis zur Schleiereule und Ziege.

Bei Tierzeichnungen muss es bekanntlich schnell gehen; ein Tier bleibt nicht lange stehen, und manche Tiere mögen es nicht, angestarrt zu werden. Kamele und Elefanten lassen sich ungern fixieren, das bedeutet für sie Angriff; Raubtiere sind da souveräner. „Die gucken zurück, blicken dir mitten ins Auge“, so Ulrike Jörgs Erfahrung. Mit schnellem, präzisem Strich umreißt Jörg das Charakteristische der Tiere. Das ist überhaupt ihre Stärke, nicht so sehr die Fläche, sondern die Konturen, die Umrisszeichnung, und so überwiegen mehr grafische Arbeiten und feine Skizzen als bunte Malerei. In der Rubrik Malerei sind imponierende schöne Raubtierbilder zu sehen.

Die frühere Lehrerin hat in Freiburg bei Peter Dreher Kunst studiert und als Hauptfach unterrichtet. Die genaue Kenntnis von Anatomie und Bewegung im Zeichnerischen spürt man. Auch wirkt ein 14-tägiges Zirkuserlebnis nach, bei dem viele Skizzen in der Manege und bei Proben aufs Papier kamen. Oft sitzt Jörg stundenlang vor den Gehegen im Zoo und skizziert Tiere. Dort sind auch die neueren, sehr freien Gorillatuschen und schnell fixierte lavierte Zeichnungen von springenden Affen entstanden, die vom Illustrativen befreit sind und sehr locker und leicht wirken. Mit wenigen Strichen sind Katzen und das Typische der Kühe auf der Weide, die Ruhe ausstrahlen, in Strichzeichnungen festhalten.

Und wer hat schon die „Modelle“ direkt vor der Haustür wie die im Wiesental auf einem Bauernhof lebende Malerin und Zeichnerin? Gerade die Strichskizzen heimischer Kühe zeigen eine weitere Spezialität von Jörg, und das sind die Details. Sehr prägnant sind Knochen und andere anatomische Merkmale gezeichnet, gern auch die Tiere von hinten oder von der Seite. Neben Bildern, die direkt in der Natur entstehen, sind Studioarbeiten aus dem Atelier zu sehen, nach zeichnerischen oder fotografischen Vorlagen.

Da ein Hühnergesicht einfach witzig aussieht, eignet sich das Huhn bestens für Karikaturen. Ganz im Geiste eines Wilhelm Busch sind illustrierte Bildergeschichten wie „Das vertauschte Ei“, zu denen Ulrike Jörg auch die lustigen Verse reimt. Wer Tiere mag, für den ist die Ausstellung ein halbes zoologisches Nachschlagewerk und ersetzt das Blättern in Brehms und Grzimeks Tierleben. Jürgen Scharf

dauert bis 25. Februar. Sie ist geöffnet Mittwoch, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr.