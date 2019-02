von Roswitha Frey

Hausen (ros) Für die Malerin und Keramikerin Liesa Trefzer-Blum ist die Ausstellung im Hebelhaus eine Art „Heimspiel“. Die Künstlerin und Lyrikerin, die in Zell-Gresgen lebt und dort seit 30 Jahren eine eigene Galerie hat, ist in Hausen aufgewachsen und eng verbunden mit dem Hebelort. Stimmungsvoll war die Vernissage am Sonntag, bei der die Kulturbeauftragte Ricarda Beilharz rund 75 Gäste begrüßte und Elmar Vogt die Laudatio hielt.

Liesa Trefzer-Blum zeigt 20 Bilder in Acryl auf Leinwand, außerdem einige Arbeiten auf Papier sowie keramische Objekte, die sie geschickt für die Räumlichkeiten des Hebelhauses ausgewählt hat. Es sind neue Bilder aus dem vergangenen Jahr, aber auch Arbeiten aus einer früheren Werkphase, in denen sie gedankenvoll und vielschichtig hinter die Dinge schaut. Dieses „Dahinter“ – das Verborgene – der Blick auf das, was sich hinter dem Sichtbaren, dem Vordergründigen auftut, bewegt die Malerin intensiv. Schicht um Schicht legt sie dieses Verborgene frei, findet in ihrer Bildsprache zu geheimnisvollen Metaphern für das Leben zwischen Imagination, Sehnsucht, Vision und Realem.

In den aktuellen Bildern arbeitet Liesa Trefzer-Blum in einer Frottagetechnik, indem sie Abdrücke der Strukturen von Folien, Papier und Stoffen in einem vielschichtigen Malprozess in die Bilder einarbeitet.

Die Formen und Strukturen im Bild ergeben sich intuitiv aus dem Schaffens-

prozess heraus. Oft sind es Formen aus der Natur, die an Pflanzenhaftes, an vegetative Strukturen, an Gehölz, an Blätter oder Geäst im Wald denken lassen, wie in „Wenn sie aufblühn“ oder „Im blauen Feld“. Auffallend sind die warmen erdigen Farben, die Liesa Trefzer-Blum selbst mischt, verbunden mit Sanden, Erden und natürlichen Oxyden.

In Bildern aus der Serie „Passagen“ tauchen architektonische Elemente auf, fiktive und imaginäre Architekturen, Häuser, Treppen, Tore, Türen, Durchgänge, hinter denen sich Unbekanntes verbirgt. In feinen Farbverläufen, Spuren und zeichenhaften Linien führt Trefzer-Blum in fast schon surreale Bildwelten voller rätselhafter Symbolik. Ebenso vieldeutig sind die „Zwischenräume“, in denen Strukturen den Blick freigeben auf dahinter liegende Bruchstücke von Landschaft, von undefinierbaren Bildelementen, von abstrakten Formen, Farben, Licht und angedeuteten Figuren. Was steckt hinter den Dingen, was scheint hinter den Strukturen an Lichtvollem, an Hoffnungsvollem auf? Diese philosophischen Seinsfragen bringt Trefzer-Blum in ihrer ebenso farbpoetischen wie gedankentiefen Malerei zum Ausdruck.

In seiner Einführungsrede griff Elmar Vogt den Gedanken des Wanderns auf, in dem Sinn, dass Liesa Trefzer-Blum in ihrem künstlerischen Leben auf vielen Wegen und Pfaden gewandert sei und dass man auch in Gedanken und Träumen „wandern“ könne. Vogt zitierte einige ihrer Gedichte, um ihre Bildwelt und ihre Gedankenwelt zu erschließen.

Die Ausstellung im Hebelhaus Hausen dauert bis 7. April. Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag, Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr. Finissage am 7. April, 19 Uhr, mit Lyrik von Liesa Trefzer-Blum und Musik von Eva Schindelin und Susanne Fink.