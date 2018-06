von André Hönig

Das Experiment „Food­sharing-Box“ bei Hieber ist in Schopfheim nach einem Jahr „gegessen“. Grund: Laut Geschäftsführer Dieter Hieber haben sich zu viele Nutzer daneben benommen: „Manche Leute haben sich aufgeführt wie die Axt im Walde.“ Die Boxen wurden deshalb wieder abgebaut. Hieber hält aber an der Idee fest, abgelaufene aber dennoch genießbare Ware zu verschenken. Dies erfolgt nun allerdings unter Aufsicht in den Tafelläden, um so den Rüpeln den Zahn zu ziehen.

Was ist die Idee? Lebensmittel verschenken statt wegwerfen: Darum geht es beim Projekt „Foodsharing“, das die Firma Hieber vor einem Jahr startete. Hieber stellte dazu testweise an den Standorten Schopfheim und Nollingen Boxen auf den Parkplätzen der beiden Märkte auf, die täglich mit Lebensmitteln aus den Märkten befüllt wurden, die nicht mehr verkaufbar waren. „Essen wegwerfen ist für mich immer das Schlimmste. Wenn wir das vermeiden und dabei auch noch Leuten Lebensmittel zur Verfügung stellen, die die Ware gut gebrauchen können, dann machen wir das herzlich gerne“, sagte Geschäftsführer Dieter Hieber zum Projektstart. Die Boxen waren mit Kühlschränken ausgestattet, so dass neben Obst, Gemüse und Backwaren auch Molkereiprodukte angeboten werden konnten.

Die Boxen waren übrigens ausdrücklich nicht als Konkurrenz zu den Tafelläden gedacht, die Hieber schon lange und ungeachtet dieser Aktion weiterhin belieferte. Zum einen handelte es sich hier um Waren, die auch die Tafeln nicht verkaufen durften, sondern die eben ausdrücklich nur verschenkt werden dürfen.

Zum anderen sollten die Boxen gerade jene Leute ansprechen, die zwar nicht formal bedürftig sind, aber dennoch jeden Cent umdrehen müssen. Oder auch solche, die sich vielleicht einfach schämen, ihre Bedürftigkeit einzugestehen. Daher wurden die Boxen auch etwas abseits aufgestellt. Die Idee war, dass „so jeder hingehen und etwas rausnehmen kann“, so Hieber.

Warum jetzt das Ende der Boxen? Wie Dieter Hieber nun auf Nachfrage mitteilt, habe sich das Unternehmen jetzt jedoch entschlossen, den Test mit den Boxen wieder zu beenden. Der Grund: „Viele Leute wussten sich einfach nicht zu benehmen. Das hat uns bewogen, die Boxen wieder abzubauen – in Schopfheim und in Nollingen.“ Teilweise sei es gar zu „Handgreiflichkeiten gekommen.“ Dieter Hieber berichtet, dass sich „manche Leute wie die Axt im Walde aufgeführt haben“.

Haarsträubende Szenen hätten sich ereignet. So sei es etwa vorgekommen, dass Mitarbeiter, die die Boxen mit Waren befüllen wollten, „weggeschubst und die Einkaufswägen mit Waren geplündert wurden“. Die Folge: Mitarbeiter hätten „Angst gehabt, da noch rauszugehen“. Und das sei auch nur verständlich, denn einige Leute hätten sich einfach nur „grauenhaft verhalten“. Teilweise sei „tütenweise alles mitgenommen und nichts für andere übriggelassen worden“. Darüber wiederum hätten sich dann Kunden beschwert. Die Rüpel seien übrigens nicht auf eine bestimmte einzelne Gruppe einzugrenzen. „Es waren unterschiedlichste Menschen. Männer, Frauen, Junge, Alte, Inländer, Ausländer – einfach kreuz und quer.“

Wie geht es weiter? Aus Sicht des Unternehmens war klar, dass es so nicht weitergehen kann. Dieter Hieber bedauert das außerordentlich. „Es ist schade, dass es so unglücklich gelaufen ist.“ Allerdings will das Unternehmen unbedingt an der Grundidee festhalten – und wird es auch. „Es geht in jedem Fall weiter“, verkündet Dieter Hieber. Allerdings nicht mehr im Hieber-Markt, sondern in den Tafelläden.

„Wir haben da in gemeinsamen Gesprächen einen Kniff gefunden“, berichtet Dieter Hieber. So schenken nun die Hieber-Märkte die Ware den Tafelläden in der Region – diese wiederum verschenken sie im Namen von Hieber weiter an die Tafel-Kunden. Die Sache sei auf diesem Wege und mit dem Hinweis auf Zustand und die Firma Hieber rechtlich einwandfrei und die Tafelläden – es geht um alle Einrichtungen von Schopfheim bis Bad Krozingen – auf diesem Weg nicht in der Haftung. Dafür finde das „Foodsharing“ nun unter Aufsicht statt. Zwar wäre dies auch der Fall gewesen, wenn Hieber die Box in den Laden geholt hätte. „Dafür aber war in unseren Märkten einfach zu wenig Platz.“ So jedenfalls sei nun auch eine gute Lösung gefunden.