von André Hönig

Schopfheim – Auf der Suche nach einem Rezept gegen eine drohende medizinische Unterversorgung arbeitet die Stadt weiter mit der „IWG Ideenwelt Gesundheitsmarkt GmbH“ zusammen. Das hat der Gemeinderat beschlossen – wiewohl mancher Stadtrat Bauchgrummeln dabei hat. Eine deutliche Mehrheit aber ist davon überzeugt, dass dieser Weg erfolgversprechend ist.

2018 hatte die IWG die Situation in Schopfheim, Maulburg, Kleines Wiesental und Hausen analysiert. Bezahlt wurde Studie, die 50 000 Euro kostete, von den Kommunen sowie dem Landkreis. Im Frühjahr wurden sie in der Stadthalle vorgestellt – samt Rezeptvorschlag für eine Verbesserung der Lage: Benötigt werde ein modernes Ärzte- und Gesundheitszentrum in Schopfheim mit kleinen dezentralen Praxisstandorten. Dazu müssten aber „Akteure und Träger“ gefunden werden. Wichtig sei deshalb, mit den Ärzten und medizinischen Akteuren im Gespräch zu bleiben. Auch deshalb ist geplant, dass sich im zweiten Halbjahr ein Arbeitskreis Ärzteversorgung bildet, zusammengesetzt aus Ärzten und Vertretern des neuen Gemeinderats.

Die Stadtverwaltung empfahl dem Gemeinderat, die Zusammenarbeit mit der IWG fortzusetzen. Ihr sollte der Auftrag erteilt werden, die Idee eines medizinischen Zentrums weiter zu verfolgen. Die IWG bietet dazu „konkretisierte Gesprächsführung zum Aufbau kooperativer Strukturen sowie Identifikation eines Trägers der ärztlichen Versorgung“ an. Bürgermeister Dirk Harscher sprach sich dafür aus, die Zusammenarbeit fortzusetzen und verwies auf die Gemeinde Schramberg. Dort werde gerade ein solches Ärztehaus zusammen mit der IWG realisiert, der Oberbürgermeister habe sich positiv über die IWG geäußert. Harscher bat darum, das „Angebot unbedingt anzunehmen“, da die Stadt selbst diese Aufgabe nicht stemmen könne. Abgesehen davon würden sich erneut die anderen Kommunen und der Landkreis an Kosten (21 000 Euro) beteiligen. Harscher verwies auf die „dramatische Situation jetzt in Zell“ und appellierte an die Räte: „Die Sache ist dringend.“ Der geplante Arbeitskreis werde zwar auch an Lösungen arbeiten, er alleine aber reiche nicht aus. Debatte: Artur Cremans (SPD) attestierte der Stadtverwaltung eine erfreuliche „Kehrtwende um 180 Grad“ in Sachen Engagement. Noch vor fünf Jahren, als das Thema aufkam (Stichwort HNO-Arzt), sei dieses sehr verhalten gewesen. Dabei sei jüngst, als Stadträte das Ärztezentrum Lauchringen besichtigten, zu sehen gewesen, „was eine Kommune erreichen kann, wenn das Engagement des Bürgermeisters vorhanden ist“. Eigentlich müsste der Gemeinderat jetzt auch nach Schramberg. Mit Blick auf Schopfheim allerdings ist für Cremans klar: „Die Verwaltung alleine kann das nicht stemmen. Ohne externe Beratung geht es nicht.“ Heidi Malnati (CDU) sprach sich ebenfalls für eine weitere Zusammenarbeit mit der IWG und für eine Besichtigung in Schamberg aus. Andreas Blum (Unabhängige) indes war mit der „Performance“ der IWG in der Stadthalle unzufrieden und warf die Frage auf, „den Anbieter zu wechseln“.

Auch Teresa Bühler (SPD) hatte die Präsentation der IWG „nicht wirklich überzeugt“. Andererseits würde die Stadt weiter Zeit verlieren, wenn sie jetzt jemand Neues suchen würde – zudem wäre dies ja auch „auf gut Glück“. Für Ernes Barnet (Grüne) waren zum einen die 50 000 Euro für die erste Studie „rausgeschmissenes“ Geld. Zum anderen sei völlig unklar, was das neue Angebot beinhalte. Begriffe wie „konkretisierte Gesprächsführung“ seien „völlig Wischiwaschi“. Die IWG sollte sich vor einem Beschluss im Gemeinderat vorstellen und erklären, was sie konkret tun wolle. Hildegard Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) fand die Präsentation in der Stadthalle „grottenschlecht“ – nicht aber die Arbeit an sich, also die Studie. „Diese Daten hat es gebraucht, um den nächsten Schritt zu machen.“ Auch für sie ist klar, dass die Stadt nicht alleine ein Ärztezentrum realisieren kann. „Wir brauchen jemand Externen.“ Allerdings sollte die Stadtverwaltung deutlich machen, „was wir erwarten, und einen Leistungskatalog festlegen“. Eventuell könnte die Bezahlung gesplittet werden – die Hälfte am Anfang, „den Rest bei Leistungserbringung“.

In der Bürgerfragestunde hatte sich auch Dr. Magdalena Blessing für eine weitere Zusammenarbeit mit der IWG ausgesprochen. Sie warnte davor, dass „in kurzer Zeit die hausärztliche Versorgung ziemlich zusammenbrechen wird“.