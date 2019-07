von Stefan Ammann

Schopfheim – Überall in Deutschlands Gärten machen sich graue Steinwüsten breit. „Ein Schotter-Garten ist kein Garten, sondern tote Landschaft“, sagt Klaus Böttger. Der Schopfheimer BUND-Vorsitzende hat in einen echten Naturgarten nach Fahrnau geladen, um zu zeigen, dass es Alternativen zur Verschotterung gibt. Tipps zur Gartengestaltung passen dabei bestens zum diesjährigen BUND-Sommer-Erlebnisprogramm. Hat dieses doch das Motto: „Insekten – artenreich und unverzichtbar.“

Ein natürliches Paradies

Im Garten von Alice Kneusslin summt und brummt es überall. Schmetterlinge, Käfer, Bienen und Vögel finden hier überall reichlich Nahrung. Wer das natürliche Paradies in Fahrnau einmal besucht hat, weiß warum Klaus Böttcher das Anwesen als „den schönsten Garten Schopfheims“ bezeichnet. An jeder Ecke blühen und sprießen die unterschiedlichsten Blumen, Bäume und Sträucher. Darunter finden sich auch einige Exoten wie beispielsweise Ginkgo oder Kiwi, aber die meisten der mehr als 250 verschiedenen Pflanzenarten sind ganz traditionelle heimische Gewächse. Einige Raritäten wie zum Beispiel das Knabenkraut oder der Türkenbund lassen sich hier entdecken. „Unsere heimischen Insekten brauchen natürliche Pflanzen“, erklärt Böttger: „Mit modernen hochgezüchteten Gartenpflanzen können sie nichts anfangen.“ Deren Blütenkelche seien oft geschlossen. „Das sieht nett aus, hilft der Biene aber wenig.“ Natürlich braucht so viel Vielfalt auch Pflege. Gegründet wurde der Garten von Alice Kneusslins Schwiegereltern, die einst einen Gärtnereibetrieb führten. Von Frühling bis Herbst verbringt die 82-Jährige fast jede freie Minute mit der Gartenpflege. Dabei erledigt sie das meiste selbst, lediglich für die schweren Arbeiten – wie Rasenmähen oder Bäumeschneiden – holt sie sich Hilfe. „Man muss natürlich wissen: Welche Art gehört wohin. Manche wollen Schatten, mache Sonne. Manche mögen‘s feucht und manche trocken“, erklärt Böttger: „Und manche Arten suchen sich über die Jahre auch ganz von selbst ein passendes Plätzchen.“ Ob die stolze Gartenbesitzerin eine Lieblingspflanze hat? „Mir gefallen alle Pflanzen, jede hat was Schönes“, sagt Alice Kneusslin, um dann ihr gärtnerisches Motto anzufügen: „Es soll blühen, was wächst.“ Sie jätet eine Pflanze nur dann, wenn sie droht, sich zu sehr auszubreiten. „Dort blühen zum Beispiel grade sehr viele Glockenblumen. Denen muss ich mal zu Leibe rücken“, sagt Alice Kneusslin.

Gegen die Verschotterung

Böttger möchte aber nicht einfach nur einen vorbildlichen Garten zeigen, er hat auch ein konkretes Anliegen: Der BUND möchte den Trend zum Schottergarten stoppen, der auch in Schopfheim und Umgebung immer mehr um sich greife. Schottergärten sind Freiflächen, die vollständig mit Geröll oder Kies verfüllt sind. In solchen Gärten gedeihen höchstens noch einige Gräser, kritisiert Böttger. Der BUND setzt beim Kampf gegen die Verschotterung nicht auf Verbote, sondern auf Aufklärung: „Es geht nicht darum, die Leute an den Pranger zu stellen“, versichert der Schopfheimer BUND-Vorsitzende. Aber Schottergärten seien in gleich dreierlei Hinsicht schädlich: Sie würden das Mikroklima aufheizen, die Fläche falle als Pufferspeicher für das Grundwasser aus und schließlich nehme auch die Artenvielfalt drastisch ab. Auch die Vorstellung, dass die „Gärten des Grauens“ – wie sie Böttger nennt – pflegeleicht wären, sei eine Illusion. „Das mag vielleicht noch für die ersten zwei bis drei Jahre gelten, aber mit der Zeit bildet sich Unkraut“, mahnt der BUND-Mann. Der Umweltverband drängt deshalb darauf, dass die Kommunen in ihren Bebauungsplänen ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Verschotterung Unsinn sei.

Ob Alice Kneusslin sich einmal vorstellen könnte ihr blühendes Naturparadies in einen Schottergarten zu verwandeln? „Sowas brauche ich nicht. Mein Garten bleibt so, wie er ist, solange ich ihn pflegen kann“, antwortet sie ohne zu zögern.