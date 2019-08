von Monika Weber

Schopfheim (mwe) „Insekten – artenreich und unverzichtbar“, so lautet das Thema des diesjährigen Erlebnisprogramms des BUND Hochrhein mit insgesamt 24 Veranstaltungen. Bei der familienfreundlichen Exkursion „Was fliegt denn da – an Schmetterlingen und…“ mit Klaus Böttger und Ruth Noack vom Bahnhof Schlattholz bis zum Krattental in Fahrnau ging es zwar hauptsächlich um Schmetterlinge, doch wurden dabei auch einige andere Insekten entdeckt.

Zur Einführung ins Thema wies Klaus Böttger auf das Artensterben von Insekten hin. Doch auch Blumen seien betroffen, so Böttger, weshalb die Teilnehmer im Verlauf der Exkursion viel über die Botanik und die ökologischen Zusammenhänge erfuhren. Fakt sei, dass die Zahl der Insekten abnehme, was man an den Windschutzscheiben der Autos deutlich erkennen könne: „Da klebt nix mehr.“ Zur Anschauung hatte Klaus Böttger drei Kästen mit Insektenpräparaten dabei, darunter waren beispielsweise Käfer, Libellen, Bienen, Wespen und Schmetterlinge. Aus dem eigenen Garten hatte er ein paar Exemplare des Weidenbohrers, einer Schmetterlingsart, in verpuppten Zustand mitgebracht. Anschließend wurden die Teilnehmer mit Faltblättern und einer Übersicht über die Schmetterlinge und Bestimmungsbüchern ausgestattet. Die erste Anlaufstation, ein unscheinbarer Randstreifen an der Straße zum Schwimmbad, bot bei näherem Hinsehen einiges zu entdecken. Honigbienen sammelten neben voll bepackten Wildbienen fleißig Blütenstaub an lila Wiesen-Flockenblumen.

Eine wichtige eiweißreiche Nahrungsquelle seien Pollen für die Bienen, die schwer arbeitenden Insekten bräuchten aber auch den zuckerhaltigen Nektar als zusätzliche Energiequelle, erklärte Ruth Noack dazu. Bienennahrung für den Herbst biete der Efeu, den es an den bepflanzten Grundstücksmauern im Wohngebiet Schlattholz zu sehen gab. Dies sei eine gute Alternative zu den mittlerweile häufig anzutreffenden Gabionen. Solche Gitterwände mit Steinbruchfüllung seien zwar pflegeleicht, heizten sich jedoch im Sommer stark auf. Sie strahlten so im Gegensatz zu pflanzlichem Bewuchs auch nachts noch stark Hitze ab, zudem böten sie keinerlei Nahrung für Insekten, Insektenexperte Böttger riet deshalb zum Verzicht auf Gabionen.

Um Bauherren zu sensibilisieren und abwechslungsreiche Bepflanzung der Grundstücke zu fördern, regte er an, Samentütchen zu verteilen. Zwar gäbe es in der Landesbauordnung einen Passus, dass nicht bebaute Flächen zu begrünen seien, doch möchte Klaus Böttger über die negativen Auswirkungen aufklären, statt Verbote zu

erlassen. Versiegelte Flächen würden den Wasserhaushalt stören. Zudem solle bei Baumaßnahmen auch darauf geachtet werden, dass an Bächen ein Uferrandstreifen von fünf Metern – wie eigentlich vorgeschrieben – verbleiben sollte.

Auf dem Weg entlang der Lärmschutzwand zur Bundesstraße gab es Mädesüß entdecken, das sonst an vielen Stellen durch das Indische Springkraut verdrängt wird. In den Brennnesseln fand sich zumindest eine verpuppte Raupe. Früher seien Brennnesseln voll davon gewesen, heute gebe es vermehrt Blattwanzen, erläuterte der Experte. Der abwechslungsreiche Bewuchs in der Heckenbepflanzung entlockte Böttger ein Lob, „solche Abwechslung wünscht man sich auch in Heckenstreifen zwischen landwirtschaftlichen Feldern“.

Auf Anhieb konnte man dort Pfaffenhütchen, Haselnuss, Eichen, Feldahorn, Spitzahorn, Liguster, Hainbuche, Hartriegel, Schlehe und wolligen Schneeball entdecken. Hier flatterten auch einige Schmetterlinge und Libellen umher, die die Exkursionsteilnehmern begeistert fotografierten. An etwas feuchteren Stellen gab es den lilafarbenen Blutweiderich, auf dem sich Distelfalter und Bläulinge niederließen, im Gras sprangen Grashüpfer umher.

Vereinzelte erwünschte Nelkenarten wuchsen zwischen dem giftigen gelbem Jakobskreuzkraut, dessen Ausbreitung für das Vieh problematisch ist, wenn es ins Futter gelangt. Obwohl die Insekten weniger werden, konnten die Teilnehmer noch einiges entdecken. Dazu gab es zahlreiche Anregungen, was man mit einfachen Mitteln im eigenen Garten machen kann, denn schon wenige Quadratmeter mit Blütenpflanzen, wie sie derzeit auch an der Straße vom Kreisverkehr am Gasthaus Hirschen in Richtung Ortsausgang zu sehen sind, helfen den Insekten zu verschiedenen Jahreszeiten, Nahrung zu finden.