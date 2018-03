Eine 46 Jahre alte Angeklagte muss sich wegen einer beleidigenden E-Mail vor dem Amtsgericht in Schopfheim verantworten.

Es war ein Rundumschlag gegen Justiz und Polizei, zu dem eine 46 Jahre alte Angeklagte in einer E-Mail am 21. Juni 2017 morgens um 8 Uhr ausholte. Weil ihre Wortwahl darin in Teilen persönlich beleidigend war, muss sie sich nun vor dem Amtsgericht Schopfheim verantworten. Eine Rolle spielte dabei auch ein Tantra-Studio in Bad Säckingen. Da noch Zeugen gehört werden sollen, wird die Verhandlung im April fortgesetzt.

Richter Stefan Götz hatte zunächst auf Zeugen verzichtet, denn schließlich lagen die herabwürdigenden Worte Schwarz auf Weiß als Beweismittel vor. Bevor er die E-Mail im Wortlaut verlas, regte der Verteidiger an, die Öffentlichkeit auszuschließen, mit der Begründung, es könnten Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Überraschend war, dass er dabei nicht die Persönlichkeitsrechte seiner angeklagten Mandantin im Blick hatte, sondern desjenigen, der die Anzeige gegen diese erstattet hat. Überraschend auch deshalb, weil die Angeklagte vor dem Prozess selbst dafür sorgte, dass Öffentlichkeit in Form von Pressevertretern überhaupt vorhanden war; mit dem Kalkül, die Bevölkerung über die herrschenden Verhältnisse auf Revieren, Staatsanwaltschaften und Gerichten des Landgerichtsbezirks Waldshut-Tiengen aufzuklären.

Namentlich auf einen Richter hatte sie sich eingeschossen, der sich die herabwürdigenden Behauptungen nicht gefallen lassen wollte und Anzeige erstattete. Adressiert war die E-Mail an zahlreiche übergeordnete Polizei- und Justizbehörden, darunter das Innen- und das Justizministerium. In dem Schreiben beschuldigte die Verfasserin eine Reihe von Juristen und Polizisten der Korruption, Körperverletzung, des Amtsmissbrauchs, gegenseitiger Protektion, Verschleierung, organisierter Kriminalität, amtlich angeordneter Kindesentführung, der Förderung von Prostitution, Drogenmissbrauchs und Manches mehr.

Eine wesentliche Bedeutung maß sie dabei einem ehemaligen Tantra-Studio in Bad Säckingen zu mit dem sie etliche Amtspersonen in Verbindung brachte. Diese hätten nur das Ziel, ihre Familie und berufliche Existenz zu ruinieren, so das Fazit in der E-Mail, die nun zur Debatte steht.Deren vollständige Bekanntgabe in der öffentlichen Verhandlung wertete der Anwalt aus Köln prozessökonomisch als ungünstig. Denn damit habe das Gericht Tür und Tor für eine umfangreiche Beweisaufnahme weit geöffnet. Auch der Verlesung eines Verhandlungsprotokolls des Landgerichts Waldshut-Tiengen widersprach der Verteidiger. Sodann benannte er eine Reihe von Zeugen, deren Vernehmung zutage bringen soll, dass die in der E-Mail formulierten Behauptungen der Wahrheit entsprächen und somit keine Beleidigungen darstellten. Das Gericht sah auch noch Aufklärungsbedarf und gab den meisten Beweisanträgen statt. Für entbehrlich hielt Richter Götz allerdings die Hinzuziehung eines Sprachwissenschaftlers, um den Begriff „korrupt“ definieren zu lassen. Da genüge auch ein Blick ins Wörterbuch, befand er. Zur Fortsetzung werden nun auch Staatsanwälte und Richter im Zeugenstand des Schopfheimer Amtsgericht erscheinen.