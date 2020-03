von Dirk Sattelberger

Nicht nur in den USA, auch in Deutschland soll es zigtausende Waffen in Privatbesitz geben, die nicht registriert sind. Eine davon lag längere Zeit griffbereit in der Schublade einer Kneipe in Zell, direkt an der Theke. Das wurde der Polizei im Sommer vergangenen Jahres bekannt. Seitdem versucht das Amtsgericht Schönau, dem Eigentümer der Gaststätte einen Verstoß gegen das Waffengesetz nachzuweisen. Das erweist sich nach zwei Verhandlungstagen als nicht ganz so einfach. Die Pistole, eine SIG P 210, bleibt derweil verschwunden.

Die Neunmillimeter-Waffe hatte ein Handwerker nach eigener Aussage in der Thekenschublade der Zeller Gaststätte entdeckt und mit dem Handy fotografiert. Der Zeuge hat nach Überzeugung von Richterin Ulrike Götz und Staatsanwalt Haselwander dem in Schönau angeklagten Eigentümer der Immobilie Bescheid gegeben, dass dort verbotenerweise eine Pistole liege. Der Angeklagte soll die Pistole daraufhin mit seinem Porsche abgeholt und dem Kneipenpächter in Rheinfelden übergeben haben. Ihm soll sie angeblich auch gehört haben. Dort verlieren sich aber derzeit die Spuren.

„Die Waffe werden wir nicht mehr finden“, glaubt Richterin Götz. Auch andere Fragen werden bei dem Prozess wohl unbeantwortet bleiben: Woher stammt die vermutlich gestohlene Pistole genau? Was hatte der Besitzer – mutmaßlich der Gaststättenpächter – mit ihr vor? Gab es Munition dazu?

Den Angeklagten könnte das Abholen und die Weitergabe der Militärpistole teuer zu stehen kommen: Auf das Tragen einer Waffe stehen bis zu fünf Jahre Gefängnis. „Waffen sind gefährlich, wenn sie in fremde Hände kommen“, sagte Richterin Götz mahnend zum Angeklagten am zweiten Verhandlungstag. Auch Staatsanwalt Haselwander blieb hart, als der Verteidiger vorschlug, das Verfahren einzustellen oder zumindest zu einem minder schweren Fall herabzustufen. „Das sehe ich nicht so, weil die Waffe jetzt weg ist“, so der Staatsanwalt. „Sie haben sie einer zwielichtigen Person gegeben, die weiß Gott was damit anfängt.“

Nachteilig für den Angeklagten: Er hatte sich bei der Vernehmung durch den Polizeiposten Oberes Wiesental am 11. August 2019 selbst belastet. Nun macht er vor Gericht geltend, dass er damals bei der Polizei aufgeregt gewesen sei und nicht alles richtig verstanden habe, als es um die Pistole ging. Zunächst sei es nämlich um etwas ganz anderes gegangen, einen Brandschaden in der betreffenden Gaststätte. Plötzlich sah er sich nicht mehr als Opfer eines Hausbrands, sondern als Beschuldigter in einem Waffengeschäft konfrontiert.

Der Angeklagte, ein kräftiger Mann Mitte 50, folgte der Verhandlung fast ein halbe Stunde lang wortlos. Er hörte zunächst rund 25 Minuten lang zu, den Blick stumm zur Richterin oder auf die Unterlagen gerichtet. Schwarzes Hemd, eng sitzende Hose, glänzend polierte Lederschuhe. Die Hände presste er aneinander, verhakte die Füße an den Stuhlbeinen und schüttelte irgendwann den Kopf bei den Ausführungen der Richterin. „Ich habe gesagt, ich will so etwas in meinem Lokal nicht haben“, sagt er schließlich. Ob er aber die Pistole in eine Plastiktüte gesteckt und dem des Gaststättenpächter gebracht hat, lässt er offen. „Ich bin kein Krimineller“, betonte er. Die Aussage beeindruckte die Richterin wenig. Bei einem weiteren Verhandlungstag soll Licht in die Sache gebracht werden. Dazu lädt das Amtsgericht den Gaststättenpächter aus Rheinfelden erneut nach Schönau; bislang kam er der Vorladung nicht nach. Notfalls soll er mit der Polizei geholt werden. Ob der anvisierte Termin zustande kommt, ist wegen der Corona-Krise ungewiss.

Ulrike Götze weist auf Nachfrage dieser Zeitung daraufhin, dass man eine Waffe – Pistole, Jagdgewehr, manche Schreckschusswaffen – auf keinen Fall an sich nehmen sollte, wenn man sie findet, und auch nicht selbstständig zur Polizei bringen, sondern immer zuerst die Polizei anrufen und dort den Fund melden, lautet ihr Ratschlag. Dasselbe gilt übrigens auch für Munition.