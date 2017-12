Schopfheim Alkohol-Testkäufe in Schopfheim: Jugendliche kommen leicht an Schnaps

Alkohol-Testkäufe in Schopfheim: Jugendliche kommen leicht an Schnaps

Ernüchternd war das Ergebnis von Alkohol-Testkäufen im Stadtgebiet Schopfheim. In drei von zwölf getesteten Geschäften sind 17-jährige Testkäuferinnen ohne Kontrolle an Alkohol gekommen. Der Test soll 2018 wiederholt werden.

Kein gutes Fazit haben Polizei und Ordnungsamt bei einem erneuten Jugendschutz-Feldversuch in Schopfheim gezogen: In der Stadt bekommen Minderjährige immer noch in zu vielen Geschäften ohne Probleme Alkohol – darunter auch Hochprozentiges. Drei jugendliche Testkäuferinnen waren am 13. Dezember im Auftrag der Villa Schöpflin in Schopfheim unterwegs. In drei der zwölf getesteten Geschäften wurden ihnen ohne Kontrolle Getränke verkauft. Wegen des unbefriedigenden Ergebnisses sollen die Tests 2018 fortgeführt werden.

Initiiert wurde das Ganze von der Villa Schöpflin, dem Zentrum für Suchtprävention im Landkreis Lörrach. Die 17-jährigen Testkäuferinnen gingen spätnachmittags in zwölf Verkaufsstellen, darunter Tankstellen und Discounter, alle im Stadtgebiet. An drei Geschäftsstellen wurde den Minderjährigen ohne Ausweiskontrolle oder Nachfrage nach dem Alter der jungen Käuferinnen Hochprozentiges verkauft.

„Wir würden gerne etwas Positives berichten, können das aber leider nicht“, eröffnet Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen ein Pressegespräch im Schopfheimer Polizeirevier. Stadt und Polizei könnten seit den letzten Tests im Vorjahr keine wirkliche Verbesserung beim Thema Alkoholverkauf an Minderjährige erkennen. 2016 waren von zehn Geschäften zwei bereit gewesen, den Jugendlichen Alkohol ohne Alterskontrolle zu verkaufen.

„Das passiert meistens nicht böswillig, sondern eher aus Stressgründen, oder die Verkäufer verrechnen sich mal“, erklärt Britta Schroeder, Jugendsachbearbeiterin der Polizei Schopfheim. Dennoch führe jeder Verkauf von Alkohol an unter 18-Jährige zu einem Bußgeld von 150 Euro. In allen drei Fällen sei beim Test weder nach dem Alter, noch nach dem Ausweis gefragt worden, so Cornelia Claßen.

Bei den Belehrungsgesprächen mit den Verkäufern habe sich herausgestellt, dass die Angestellten oftmals von Jugendlichen in Begleitung von Erwachsenen verwirrt waren. Denn bei den Testkäufen waren Cornelia Claßen und Britta Schroeder dabei, wenn auch dezent im Hintergrund. „Da wird dann oft angenommen, dass die Erwachsenen den Alkoholkonsum beaufsichtigen“, so Schroeder. Wäre deutlich erkennbar, dass ein Volljähriger für einen Minderjährigen Wodka, Whiskey oder Liköre kauft, könne der Verkauf verweigert und der Filialleiter zu Rate gezogen werden.

In allen Fällen, in denen Alkohol an Minderjährige verkauft wurde, waren geschulte Verkäufer an der Theke oder an der Kasse beschäftigt, berichtet Schroeder. „Wir sind realistisch, wir können nicht verhindern, dass Jugendliche sich mit Alkohol berauschen. Wenn sie wollen, wissen sie, wie sie sich Alkohol beschaffen können. Aber wir können den Alkoholkauf, vor allem von Hochprozentigem an Minderjährigen, erschweren.“

Mit den Testkäufen wolle man auf das Problem aufmerksam machen. „Es geht uns um Präventivarbeit, wir wollen keine Geschäfte schädigen, sondern vielmehr zum Schutz der Jugendlichen beitragen“, sagt Ordnungsamtsleiterin Claßen. Einige Geschäfte die beim letzten Mal angezeigt wurden, seien dieses Mal sehr erfreut gewesen, nicht mehr negativ aufzufallen. Wichtig war es, dass die Testkäuferinnen nicht in Schopfheim bekannt sind.

Die Aktion wird nicht der letzte Alkoholtestkauf gewesen sein, schon 2018 sind zwei weitere geplant. „Vor allem in Anbetracht der anstehenden Fasnacht müssen wir von der Polizei Präventionsarbeit leisten“, so Britta Schroeder. Und auch die Villa Schöpflin will vorarbeiten, nachdem es schon oftmals zu Komabesäufnissen gekommen sei. „Wenn jetzt auch wieder nach 22 Uhr Alkohol verkauft wird, ist das Ganze noch schwieriger“, sagt Claßen.