Schopfheim Adrenalin pur auf 1720 Metern: Darum schätzen die Fahrer den Motocross in Schopfheim

Beim 53. ADAC Motocross in Schopfheim gingen Hunderte Fahrer an den Start. Für den ausrichtenden MSC Schopfheim war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Die Fahrer kommen wegen der gut präparierten Strecke gerne nach Schopfheim, die Zuschauer genießen die besondere Atmosphäre.

Es war einmal mehr eine beeindruckende akustische und optische Szenerie, die sich am Wochenende auf der Motocross-Rennstrecke des MSC Schopfheim oberhalb des Altig bot: Knatternde Motoren, hohe Sprünge und rasante Kurvenfahrten, viele Menschen an der Rennstrecke als Gäste beim schon 53. ADAC-Motocross machten die Veranstaltung am Samstag und Sonntag bei passendem Wetter zu einem tollen Erfolg für die Ausrichter des MSC Schopfheim.

Veranstaltung im Wetterglück

Wie im Vorjahr und im Gegensatz zu manch verregnetem Event zuvor, hatten die Veranstalter, die Motocross-Sportler und ihre Fans Wetterglück, freute sich am frühen Sonntagmittag Thomas Grässlin. Er ist seit über 20 Jahren für den MSC als Rennleiter zuständig. „Wir mussten sogar das Gelände wässern, um zu verhindern, dass harte Erdklumpen in den Kurven und beim Beschleunigen zu gefährlichen Geschossen werden“, erklärte Grässlin.

Zunächst ging der Nachwuchs auf die Piste

Am Samstag hatten die Schopfheimer Veranstalter zu den Wettbewerben rund 120 Nachwuchsfahrer zu Gast. Die Strecke an der Dossenbacher Straße war in vielen, vielen Arbeitsstunden bestens präpariert und schon die Trainings- und Wertungsläufe der Spitzennachwuchs-Motocross-Piloten aus dem Ländle zogen die Fans recht zahlreich an.

Die Zuschauer und die Teilnehmer kämen, so MSC-Rennleiter Thomas Grässlin, auch deshalb gerne nach Schopfheim, weil die hiesige Rennstrecke als ideal und vom MSC stets bestens präpariert bekannt ist. Schopfheim gelte auch wegen seiner interessierten Fans als toller Austragungsort, verrät Grässlin weiter.

Nachwuchs des MSC Schopfheim belegt gute Plätze

Am Samstag waren vom Gastgeber und dessen Nachwuchsabteilung mehr als ein Dutzend Starter in verschiedenen Klassen mit dabei. Sie hatten sich in der Winterpause gut auf ihr „Heimspiel“ vorbereitet und belegten auch gute Plätze.

140 Starter beim Seitenwagen-Motocross

Am Sonntag und bei weiter herrlichem Wetter kamen die Freunde des Seitenwagen-Motocross auf ihre Kosten. Hier ging es für rund 140 Starter um Punkte für den Baden-Württemberg-Cup in den Soloklassen und sogar die deutsche Meisterschaft für die Seitenwagen-Fahrer.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr war es dem MSC-Vorsitzenden Karlheinz Renner erneut gelungen, auch den deutschen Seitenwagen-Veteranen-Cup nach Schopfheim zu holen. An beiden Tagen, das kennt man von den vielen Motocross-Veranstaltungen der Vorjahre, zeigten die Motocross-Fahrer nicht nur tolle Leistungen, sondern waren ihren Fans gegenüber kontaktfreudige Zeitgenossen.

Hier dürfen die Fans ins Fahrerlager

Das Fahrerlager, eine Mischung als Zeltlager und mobiler Werkstatt in Form von Wohnmobil ähnlichen Technik-Fahrzeugen, war dann am Samstag und Sonntag kein separater Bereich, wo die Fahrer und ihre Mechaniker unter sich sind, sondern ins Geschehen mit einbezogen. Da wird dann gefachsimpelt zwischen den Teilnehmern über Ritzel, Motoreinstellung oder Reifen und auch den Zuschauern bereitwillig Auskunft erteilt.

MSC Schopfheim bietet 200 Helfer auf

Die Verantwortlichen des MSC Schopfheim mit ihrem Team von etwa 200 Helfern hatten nicht nur die 1720 Meter lange Strecke bestens vorbereitet, sondern sorgten an diversen Verköstigungseinrichtungen auch ums leibliche Wohl der Gäste. „Insgesamt wieder ein toller Motorsport-Event bei uns“, war sich Thomas Grässlin sicher und einig mit den Fans.