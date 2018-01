Schopfheim Abschied abseits des Klinik-Trubels

Ein Abschiedszimmer soll Angehörigen und Patienten im Schopfheimer Kreiskrankenhaus einen würdevollen Abschied ermöglichen.

Schopfheim (abe) Wenn der Tod naht, wünschen Sterbende und ihre Angehörigen sich einen geschützten Raum, in dem sie Ruhe finden und Abschied nehmen können, voneinander und vom Leben. Inmitten eines Krankenhausbetriebes ist es oftmals schwierig, diesem Bedürfnis nach Rückzug und Nähe gerecht zu werden. Mit dem Abschiedszimmer nun verfügt das Schopfheimer Krankenhaus seit einiger Zeit über einen solchen Rückzugsort. Für dessen Einrichtung zeichnet der Krankenhausförderverein verantwortlich.

„Es liegt uns sehr am Herzen, dass die Sterbenden und ihre Angehörigen in Würde Abschied nehmen können. Das Abschiedszimmer ist daher unglaublich wertvoll“, sagte Pflegedirektorin Dubravka Kavur bei der offiziellen Übergabe des Abschiedszimmers. Im Namen von Patienten, Mitarbeitern und der Geschäftsführung der Klinik bedankte sie sich für die Zuwendung herzlich bei Dagmar Fuchs als Vorsitzende des Krankenhausvereins.

Müssen die letzten Lebensstunden in ihrer essentiellen Bedeutung und in all ihrer Emotionalität inmitten des Klinikalltags zugebracht werden, ist dies eine belastende Situation für alle Beteiligten, weiß auch Chefarzt Michael Maraun. Die gilt vor allem die Sterbenden und ihre Angehörigen selbst; auch mögliche Zimmergenossen und die Krankenhausmitarbeiter aber sind betroffen. Daher bemühten sich die Mitarbeiter des Krankenhauses auch bisher schon nach Kräften, der besonderen Situation gerecht zu werden, und dem nahenden Abschied einen geschützten Raum jenseits des Klinikbetriebes zu schaffen, betonte Maraun. Auch wenn dies meist gelungen sei, waren es doch stets provisorische Lösungen.

Mit dem Abschiedszimmer bekommt der Abschied nun einen festen Raum, der auch mit Blick auf Atmosphäre und Einrichtung einen würdigen Rahmen bereithält: Nüchternheit und Krankenhaus-Gerätschaften sind so weit als möglich außen vor gelassen; stattdessen dominieren Pflanzen, großformatige Naturbilder und warme Farben. Für die Angehörige gibt es Sessel und eine Sitzecke, und es ist Platz für ein weiteres Bett, auf dass Angehörige auch über Nacht bleiben und den Sterbenden über einen längeren Zeitraum hinweg begleiten können.

Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive sei es durchaus schwer, ein Zimmer aus der regulären Kliniknutzung herauszulösen, erklärt Maraun. „Aus Wertschätzung gegenüber Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern aber haben wir uns das erlaubt.“ Schließlich stehe einer rein betriebswirtschaftlichen Perspektive die Menschlichkeit gegenüber: „Den Menschen ermöglichen, ihren letzten Weg in Würde zu gehen: Das ist essentiell wichtig.“ Die Geschäftsführung der Kreiskliniken trage die Einrichtung des Abschiedszimmers denn auch voll mit.

Vorsitzende Dagmar Fuchs freute sich, dass der Förderverein aus seinen Mitteln einen solchen wertvollen Beitrag zur Infrastruktur des Krankenhauses leisten konnte. Schließlich sei es ureigenste Idee des Fördervereins, unkompliziert Dinge und Anschaffungen zu ermöglichen, die auf dem Dienstweg nicht so einfach zu erreichen seien. „Genau dafür haben sich die Vereinsmitglieder zusammengefunden“, sagte Fuchs, und zeigte sich offen für weitere Vorschläge, wie die Finanzen sinnvoll eingesetzt werden könnten.

Chefarzt Michael Maraun nahm die Einrichtung des Abschiedszimmers als positives Beispiel und Beleg dafür, wie wichtig der Krankenhausförderverein nach wie vor ist: Auch wenn die Tage des Schopfheimer Krankenhauses wegen der geplanten Zentralklinik gezählt sind: Bis dahin – und das sind immerhin noch acht bis zehn Jahre – seien Krankenhaus und damit auch der Krankenhausförderverein immens wichtig für die Stadt. Auf der letzten Mitgliederversammlung des Krankenhausfördervereins war angesichts der angekündigten Schließung des Schopfheimer Krankenhauses die Vereinsauflösung diskutiert worden. In einer schriftlichen Abstimmung hat sich mittlerweile jedoch die Mehrheit der Mitglieder dafür ausgesprochen, den Verein so lange zu erhalten, wie auch das Krankenhaus in Schopfheim besteht.