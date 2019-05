von André Hönig

Abriss abgelehnt: Nach langem Gezerre um die nach dem Brand vom Juni 2017 beschädigten alten Uehlin-Häuser hat sich die Waagschale jetzt zugunsten eines Erhalts der Gebäude geneigt. Die Baurechtsbehörde jedenfalls hat eine entsprechende Entscheidung getroffen. Bei mehreren Gemeinderäten löste die Nachricht am Montagabend Unmut aus. Zum einen wegen der Botschaft an sich. Einige waren aber auch irritiert darüber, wie die Verwaltung informierte. So erfuhr der Gemeinderat davon erst auf Nachfrage.

Überraschende Neuigkeit

Ans Tageslicht kam die Nachricht durch SPD-Fraktionschef Artur Cremans. Dieser hatte zuletzt in den Sitzungen immer wieder nachgebohrt, sozusagen routinemäßig wollte er nun auch dieses Mal wissen, ob es denn Neues gäbe – und war dann überrascht, als Bürgermeister Dirk Harscher und Bau-Fachbereichsleiterin Karin Heining ihm daraufhin mitteilten, dass tatsächlich eine Entscheidung der Lörracher Baurechtsbehörde vorliegt. Demnach ist der Abrissantrag abgelehnt. Zwar habe sie daraufhin vorsorglich Widerspruch eingelegt, teilte Karin Heining mit. Das tatsächliche weitere Vorgehen soll aber in der Juni-Sitzung des Gemeinderats besprochen werden.

Cremans war mit dieser Auskunft in verschiedener Hinsicht unzufrieden. Zum einen sei er „befremdet, wie die Stadtverwaltung mit diesem brisanten Thema umgeht“. Er hätte erwartet, dass hier die Verwaltung – wie eigentlich bislang in solchen Fällen üblich – „proaktiv“ die Fraktionen und die Öffentlichkeit informiert. Aber auch für die Baurechts-/Denkmalbehörde hat Cremans angesichts dessen, dass sich das Verfahren nun rund ein Jahr hinzog, kein Verständnis. Wenn ein Bauantrag eingereicht sei, habe der Antragsteller das Recht auf einen Bescheid innerhalb von drei Monaten. So gesehen sei eigentlich zu prüfen, ob hier nicht ein Behördenverstoß vorliege. „Wir werden hier regelrecht vorgeführt“, ärgerte sich Cremans.

Thomas Gsell (SPD) hätte „schon gerne mehr gewusst, was drinsteht in der Ablehnung“ und wie es weitergeht. Und Thomas Kuri (CDU) wollte wissen, wie der angekündigte vehemente Einsatz des Bürgermeisters für die Durchsetzung des Antrags aussehe: „Es gibt einen klaren Gemeinderatsbeschluss.“

Gemeinderat diskutiert im Juni

Bürgermeister Harscher äußerte sich allerdings zurückhaltend. Er kündigte an, dass in der Juni-Sitzung des Gemeinderats diskutiert werden soll, ob die Stadt juristisch den Kampf mit der Baurechtsbehörde aufnehmen soll – beziehungsweise mit dem Landesdenkmalamt, das für die eigentliche Kernfrage zuständig ist, nämlich ob die Gebäude erhaltenswürdig sind oder nicht. Eine solche Auseinandersetzung würde sich vermutlich zwei bis drei Jahre hinziehen – „das würde nochmals Zeit kosten“. Dabei habe der Vorgang jetzt schon mehr als ein Jahr gedauert. Die Stadt hatte den Abrissantrag im Frühjahr 2018 gestellt. Statt sich weiter zu streiten, wäre denkbar, das Gebäude neu zum Verkauf auszuschreiben – verknüpft dieses Mal damit, dass die Häuser zu erhalten sind.

Keine näheren Angaben machte die Verwaltung trotz Nachfrage aus dem Ratsrund zu den Gründen für die Entscheidung der Baurechtsbehörde. Karin Heining teilte lediglich mit, dass das Schreiben der Behörde den Sitzungsunterlagen für Juni beigefügt werde – im Übrigen hätte der Gemeinderat dann ja auch mit dem Erhalt der Unterlagen von dem Vorgang erfahren. Jürgen Fremd (Grüne) äußerte bereits Sympathien für den Vorschlag, die Abrisspläne zu beerdigen und den Verkauf neu auszuschreiben. Es gäbe da mit Roman Bockemühl auch einen örtlichen Interessenten.

Bockemühl, der unter anderem schon die „Alte Scheune“ renoviert hat und derzeit mit der Sanierung der „Alten Färberei“ (ehemaliges Burkhardt & Schmidt-Fabrikareal) zugange ist, bestätigte am Dienstag auf Nachfrage ein grundsätzliches Interesse.