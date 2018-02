Kultur Abenteuerliche Spionagegeschichte: Ralf H. Dorweiler auf Lesereise in der Region

Nach Venedig führt der historische Roman "Das Geheimnis des Glasbläsers" von Ralf H. Dorweiler. Autor auf Lesetour in der Region.

Hauenstein, anno 1452: Der junge Glasbläser Simon muss seine Schwarzwälder Heimat Hals über Kopf verlassen, um einen geheimen Auftrag von Kaiser Friedrich von Habsburg in Venedig auszuführen. Und schon ist der Zuhörer/Leser mitten drin in dieser spannenden historischen Geschichte einer gefahrvollen Odyssee. Es ist der Beginn des historischen Abenteuerromans "Das Geheimnis des Glasbläsers" von Ralf H. Dorweiler. Der Autor erzählt von Gefahren, wundersamen und gefährlichen Begegnungen und der Magie des Kristallglases. Dorweiler kann wirklich erzählen, das hat er zwar längst bewiesen mit seinen sieben Regionalkrimis um den Testdieb Rainer Maria Schlaicher und den Bassethund Dr. Watson, die im Wiesental spielen, und seinem ersten historischen Roman "Der Pakt der Flößer".

Aber dieses Mal hat er noch viel weiter ausgegriffen, nicht nur vom breiten Erzählbogen und dem Umfang des 570-Seiten-Schmökers, sondern auch von den Schauplätzen her. Den jungen Glasbläser verschlägt es nicht nur nach Venedig, sondern bis nach Konstantinopel. Doch zuerst geht es sehr unter großen Mühen über die Alpen. Gespannt verfolgt man diese Reise weiter in die Lagunenstadt, hier führt Dorweiler nicht nur die Betreiberin eines kleinen Bordells ein, Serena, eine sympathisch belegte Figur, und einen Glasbläserfürsten, sondern auch einen Serienmörder. Natürlich ist auch die schöne Glasbläsertochter dabei und so geht es in dieser spätmittelalterlichen Spionagegeschichte nicht nur um übermächtige Gegner, sondern auch um eine unerreichbare Liebe.

Simon übersteht ein tödliches Fieber und das eigentliche Abenteuer beginnt in dem großen Konstantinopel-Kapitel, das allein 200 Seiten füllt. Unglaublich ausführlich versteht es der Autor, die Schlacht um die Stadt am Bosporus zu beschreiben.

Seine Protagonisten kämpfen in See- und Landschlachten, stehen ihren Mann bei Belagerungsstürmen und dem Beschuss der Mauern. Sie können aber aus der belagerten Stadt fliehen, die von den Osmanen mit Kanonenkugeln unter Feuer genommen wird, landen im Heerlager des Sultans, was dem Autor Gelegenheit zu hübschen Episoden einer Haremsbeschreibung bietet. Atemlos verfolgt man diesen Stellungskrieg, weil Dorweiler es versteht, auch verbale Schwerthiebe zu verteilen; es blitzen scharfe Klingen und polierte Rüstungen in diesem Buch, das Atmosphäre und Spannung hat.

Nach der Premierenlesung in Schopfheim hat Dorweiler eine Lesereihe durch Buchhandlungen und Stadtbibliotheken in Rheinfelden, Lörrach und Weil am Rhein gemacht. Bevor die Lesungen beginnen, zeigt er historische Fotos von Venedig und kostbaren Glaskelchen, dazu gibt es passend eingespielte Lautenmusik. Die Fans des in Steinen lebenden Autors wissen längst, dass seine Auftritte anders sind, unkonventionell und unterhaltsam. Das ist auch dieses Mal der Fall mit einem Quiz über historische Fakten aus dem Buch.