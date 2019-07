von nic

Schopfheim/Wiesental (nic) Aus Sicht einiger Ärzte steht die hausärztliche Grundversorgung im Mittleren Wiesental kurz vor dem Zusammenbruch. Mehrere Allgemeinmediziner aus Schopfheim und Umgebung haben diese Sorge nun in einem Brief an die Kassenärztliche Vereinigung formuliert und um Unterstützung gebeten. So fordern die Ärzte in dem Schreiben die Einrichtung einer „Notpraxis“ bis zum Ende dieses Jahres. „Durch Aufgabe von weiteren fünf Hausarztpraxen im Mittleren Wiesental sind bis Ende des Jahres 2019 grob 5000 Patienten ohne Hausarzt und damit ohne Zugang zur medizinischen Grundversorgung“, heißt es in dem Brief, der von den Ärzten Magdalene Blessing, Kathrin Mersch, Edmund Mularski, Edgar Ney, Michael Gürtler, Jörg Suckow und Christina Bockemühl auch in Vertretung weiterer Kollegen aus Schopfheim und den umliegenden Gemeinden unterzeichnet ist. Weitere Praxisaufgaben in und um Schopfheim seien in naher Zukunft absehbar, schreiben die Mediziner an den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Norbert Metke. Das Schreiben ging auch an die Bürgermeister der Städte Schopfheim und Zell, Dirk Harscher und Peter Palme, sowie an Landrätin Marion Dammann, den Grünen-Landtagsabgeordneten Josha Frey und den CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster sowie an mehrere Vertreter von Krankenkassen und ans Landesgesundheitsamt. Durch den Gang an die Öffentlichkeit soll so der Druck auf die KV erhöht werden, angesichts der angespannten Lage tätig zu werden. Die Öffentlichkeit, so die Ärzte, soll über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden gehalten werden.