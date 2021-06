von Sarah Trinler

Eine zaghafte Vorstellung davon, welch tolle Veranstaltungen künftig in der neuen Mehrzweckhalle des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Schönau gefeiert werden können, bekamen die Gäste am Samstag bei der offiziellen Einweihungsfeier. Coronabedingt fiel alles etwas kleiner und verhaltener aus, die Freude über das neue Schmuckstück im Verband war aber dennoch ungebrochen.

80 geladene Gäste waren zur Einweihung gekommen. | Bild: Martin klabund

Mächtig stolz zeigte sich Peter Schelshorn, Verbandsvorsitzender und Bürgermeister von Schönau, als er die neue Halle am Samstagnachmittag das erste Mal mit Festgästen sah. Seitdem die Entscheidung gefallen war, die alte Buchenbrandhalle nicht zu sanieren, sondern eine neue moderne Halle zu bauen, sei viel Schweiß geflossen. Etliche Sitzungen im 25-köpfigen Bauausschuss, in dem auch Vertreter der drei Schulen und der vier großen Schönauer Vereine saßen, habe es gegeben. „Das hat uns viel Nerven gekostet, aber es hat sich gelohnt“, betonte Schelshorn. Die neue Halle biete Platz für knapp 1000 Personen – je nach Nutzungsart – und erhöhe den Freizeit- und Wohnwert der neun Verbandsgemeinden. Auch werde der Schulstandort Schönau gestärkt.

Der Verbandsvorsitzende dankte den Handwerkern, die in den vergangenen Tagen nochmal ordentlich Gas gegeben hätten, um den Eingangsbereich pünktlich zur Feier fertig zu bekommen. Die restlichen Arbeiten rund um die Halle – insbesondere auch die Fertigstellung des Parkplatzes und die Anbindung an die Bundesstraße 317 – würden nun noch folgen. Im Innenbereich ist bis auf die Anbringung der Sportgeräte alles fertig. „Die Halle kann sich in jeder Beziehung sehen lassen“, sagte Schelshorn. Das Architekturbüro Moser habe eine attraktive Halle mit Photovoltaik-Dachanlage, moderner Küche und toller Akustik aus dem Boden gestampft. Apropos tolle Akustik: Diese wurde auch von Hansy Vogt lobend erwähnt, der unterhaltsam durchs Programm führte. „Hier scheppert ja gar nichts“, meinte der Entertainer.

25 Monate Bauzeit dokumentiert

Auf der Baustelle in Schönau-Brand wurden 8400 Kubikmeter Erde bewegt und mehr als 40 Kilometer Kabel verlegt, sagten Eugenia Sittner und Marc Ehrenberg, die stellvertretend für das Architekturbüro Moser gekommen waren. Damit die Gäste einen anschaulichen Eindruck von der Entstehung der Halle bekommen konnten, wurde bei der Einweihungsfeier ein fünfminütiger Film von Martin Klabund gezeigt, der die 25-monatige Bauzeit seit dem Spatenstich am 28. Mai 2019 dokumentierte. „Die Investition hat sich gelohnt“, sagte Peter Schelshorn, der betonte, dass das 8,3-Millionen-Euro-Bauprojekt nur durch Fördergelder und die große Unterstützung seitens des Landratsamts und des Regierungspräsidiums möglich gewesen sei.

Und freilich ergriffen dann auch die Chefinnen der beiden Behörden bei der Einweihungsfeier das Wort. Beide verschwiegen nicht, wie sehr sie eine solche Veranstaltung nach der Corona-Zeit genießen würden. „Ich bin froh, dass man uns mal wieder rauslässt“, sagte etwa Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. „Es ist toll, Sie nicht in vielen Kacheln vor mir zu sehen“, meinte denn auch Landrätin Marion Dammann. Auch wenn die Veranstaltung in Schönau nur im kleinen Rahmen stattfinden konnte, sei es dennoch eine willkommene Abwechslung, waren sich alle Gäste einig. Die 80 Teilnehmer hatten übrigens nur Zugang zur Halle bekommen, sofern sie eines der bekannten „drei G“ nachweisen konnten.

Schopfheim Genossenschaftler geschockt und verunsichert wegen Mieterhöhung Das könnte Sie auch interessieren

„Sie hätten sich selbst kein größeres Geschenk für Ihr Jubiläum machen können“, sagte Bärbel Schäfer in ihrer Rede und spielte damit auf das 50-jährige Bestehen des GVV Schönau an, das im Oktober gefeiert werden soll. In kürzester Zeit sei hier „ein Ort der Begegnung“ geschaffen worden. Schäfer lobte den GVV, der frühzeitig auf das Regierungspräsidium zugekommen war und die Behörde in den Entwicklungsprozess miteinbezogen habe. „Das war mutig und klug. So haben wir es geschafft, die maximale Zuschusskombination herauszuholen“, so die Regierungspräsidentin. Rund 40 Prozent der Gesamtkosten seien bezuschusst worden. Schäfer sagte, dass es in einem Verband bestehend aus neun Gemeinden sicherlich nicht immer einfach gewesen sei, ein solches Großprojekt auf den Weg zu bringen. „Aber Sie haben gezeigt, welche Kraft entstehen kann, wenn Gemeinden zusammenarbeiten.“ Dass alle Beteiligten an einem Strang gezogen haben, lobte auch Landrätin Marion Dammann. Sie sprach von einem „Leuchtturmprojekt“, das sicherlich über den Landkreis hinaus strahlen werde. Mit der Umsetzung dieses Projekts habe der GVV Schönau bewiesen, dass er in den vergangenen fünf Jahrzehnten zusammengewachsen sei. Der Bau der Mehrzweckhalle habe nur mit „starkem Willen und gegenseitiger Wertschätzung“ gestemmt werden können. „Lassen Sie uns mehr solche modellhaften, gemeinschaftlichen Projekte umsetzen“, sagte Dammann und wünschte dem GVV abschließend „viel Freude“ bei künftigen sportlichen, kulturellen und schulischen Veranstaltungen in der neuen Halle.

Die Segnung des neuen Gebäudes übernahmen die Pfarrer Helmut Löffler (katholische Kirche) und Hellmuth Wolff (evangelische Kirche). Im Anschluss wurde das Eröffnungsband feierlich durchtrennt – freilich mit Achtung der 1,5 Meter Abstand. Schulleitern, Vereinsvertretern und dem Hausmeister Simon Sturmhöfel wurde symbolisch jeweils ein Schlüssel überreicht, werden sie doch die Hauptnutzer der Halle sein. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt durch Beiträge der Musikschule Oberes Wiesental.

Und bevor die Festgäste zum gemütlichen Teil übergehen und sich ans Buffet der Landfrauen Oberes Wiesental machen konnten, ergriff Harald Lais, stellvertretender Verbandsvorsitzender und scheidender Bürgermeister Utzenfelds, noch das Wort: Er richtete ein großes Dankeschön an Peter Schelshorn, der sich in den Bau „reingefuchst“ habe. „Es war stark, wie Du uns alle mitgenommen hast.“

Dies sei ausschlaggebend dafür gewesen, dass der Bau so problemlos verlaufen sei. „Man ist immer nur so stark, wie das Team, das hintendran steht“, meinte daraufhin Schelshorn, der nochmals ausdrücklich den Mitarbeitern des Bauamts sowie des Rechnungsamts dankte.