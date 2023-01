Ein Mann wird bei Baumfällarbeiten tödlich verletzt. Er stirbt noch am Unfallort.

Ein 64-jähriger Mann ist am Dienstag bei Baumfällarbeiten in einem Ortsteil in Schopfheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann gegen 16.20 Uhr bei den Fällarbeiten unter einen umstürzenden Baum und wurde dabei tödlich