von sk

Hausen (sk) Von heute an bis zum 31. März haben Bürgerinnen und Bürger aus Hausen im Wiesental die Möglichkeit, sich kostenlos mittels Antigen-Schnelltest auf den Sars-CoV-2 -Virus testen zu lassen. Das ist ein Zusatzangebot der Gemeinde Hausen und wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftspraxis Dr. Gürtler/Dr. Lambert kurzfristig eingerichtet, teilte die Gemeindeverwaltung am Freitagnachmittag mit.

Für die kostenlose Schnelltestung wurden der Gemeinde Hausen im Wiesental vom Sozialministerium 600 Testkits zur Verfügung gestellt, das Testangebot ist daher auf 600 Personen begrenzt. Die kostenlose Testung richtet sich an folgenden Personenkreis: Menschen, die in Kontakt sind mit vulnerablen Personengruppen, zum Beispiel mit Pflegebedürftigen, Schwangeren, älteren Mitbewohnern, Personen die privat oder beruflich einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, Beschäftigten in der Jugendarbeit, Beschäftigte im öffentlichen Dienst, Beschäftigte im öffentlichen Verkehr, der Daseinsvorsorge, Schüler und Schülerinnen und deren Eltern.

Es werden nur Personen zur Testung zugelassen, die symptomfrei sind. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes zur Testung ist Pflicht. Das Ergebnis des Schnelltests ist nach 15 Minuten ablesbar. Die Testpersonen erhalten eine Bescheinigung über das Ergebnis und im positiven Fall weitere erforderliche Handlungsanweisungen.

Die kostenlose kommunale Schnelltestung wird durchgeführt vom Praxisteam der Praxis Dr. Gürtler/Dr. Lambert in der Praxis, Mitteldorfstraße 3, ausschließlich an folgenden Terminen: montags von 12.30 bis 13.30 Uhr, dienstags von 18 bis 19 Uhr sowie mittwochs von 18 bis 19 Uhr.

Anmeldung direkt über die Praxis unter Telefon 07622/66 94 91.Fragen zur Berechtigung der kostenlosen kommunalen Schnelltests beantwortet das Hauptamt der Gemeindeverwaltung Hausen unter Telefon 07622/68 73 20.