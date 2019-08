von mkl

Zell-Atzenbach (mkl) Zu einem Brand in Atzenbach musste die Feuerwehr Zell am Sonntag gegen 5 Uhr früh ausrücken. Das ehemalige „Ton Ton“, ein leerstehendes Gebäude direkt an der Bundesstraße 317 gelegen, stand in hellen Flammen und brannte komplett aus. Nach vorläufiger Schätzung der Polizei entstand ein Schaden von rund 500 000 Euro. Nach Angaben der Polizei fanden im Haus gerade Renovierungsarbeiten statt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte ein Übergreifen auf andere Wohnhäuser verhindern, das Gebäude selbst konnte allerdings nicht mehr gerettet werden. Verletzte gab es keine. Die B317 musste für die Löscharbeiten voll gesperrt werden, Anwohner wurden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten, die Nachlöscharbeiten dauerten Stunden. Erst am späten Vormittag, gegen 11.30 Uhr, konnte die Polizei den Verkehr an der Brandstelle einspurig vorbeileiten. Eine Brandwache blieb vor Ort. Die Ursache der Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.