von Edgar Steinfelder

Immer, wenn ein 35-jähriger Mann aus Schopfheim Alkohol und Drogen konsumiert hatte, wurde er gewalttätig. So auch am 12. Oktober 2019, als er Mutter und Schwester mit Schlägen malträtiert und die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten tätlich angegriffen und beleidigt haben soll.

Zudem sei der junge Mann am 24. Januar 2020 einer Polizeistreife aufgefallen, als er in der Schopfheimer Innenstadt gegen ein geparktes Fahrzeug getreten haben soll. Auch in diesem Fall habe er sich der Festnahme durch die Polizeibeamten widersetzt und diese beleidigt und auf sie eingeschlagen.

Vor dem Amtsgericht Schopfheim hatte sich der 35-Jährige nun wegen Körperverletzung, Widerstands und Tätlichkeit gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung zu verantworten. Die als Zeugin geladene Mutter des Angeklagten sagte aus, dass sie bei dem Vorfall am 12. Oktober 2019 ihrer Tochter zur Hilfe geeilt war, weil diese von dem Angeklagten geschlagen und mit dem Kopf gegen die Glasscheibe der Küchentür gestoßen worden sei, wobei die Scheibe zu Bruch ging. Sie habe dann eine Suppenkelle geholt und dem Sohn damit einen Schlag auf den Rücken versetzt. Dieser habe ihr jedoch die Suppenkelle entrissen und damit mehrmals auf sie eingeschlagen. Die Tochter habe daraufhin die Polizei gerufen, die auch umgehend am Tatort eingetroffen sei.

Die Schwester des Angeklagten schilderte, dass ihr auf dem Flur eine nackte Frau entgegen gekommen sei, die der Bruder nach einer Zechtour mit nach Hause gebracht haben musste. Als sie ihn zur Rede stellen wollte, habe er sofort auf sie eingedroschen, sie an den Haaren gepackt und mit dem Kopf gegen die Glastür gestoßen. Erst als die Mutter dazwischen ging, habe der Angeklagte von ihr abgelassen, worauf sie den Notruf gewählt habe.

Die Begleiterin des Angeklagten sagte aus, dass sie mit diesem in einer Innenstadtbar gezecht habe und dann mit ihm in dessen Zimmer gegangen sei. Unbekleidet sei sie auf dem Gang zur Toilette auf die Schwester des Angeklagten getroffen, die sie zur Rede gestellt und dann mit ihrem Begleiter gestritten habe. Weil auch sie viel getrunken habe, könne sie sich an Einzelheiten nicht erinnern.

Polizisten ringen Angeklagten schließlich zu Boden

Die als Zeugen geladenen Polizeibeamten schilderten, dass der Angeklagte bei ihrem Eintreffen sofort mit erhobenen Fäusten auf sie losgestürmt sei und einem Beamten einen Schlag gegen den Kopf versetzt habe, wobei dieser durch die Wucht des Schlages gegen das Ohr leicht benommen gewesen sei. Daraufhin habe man den Angeklagten, der sich heftig gewehrt und wüste Beleidigungen ausgestoßen habe, unter größter Kraftanstrengung zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt. Auch auf der Fahrt zum Polizeirevier habe der Angeklagte weiter um sich geschlagen und Beleidigungen und Drohungen ausgestoßen. Der durch den Faustschlag verletzte Polizist habe noch mehrere Tage unter Ohrenschmerzen gelitten. Bei einer Blutentnahme konnten durch den Amtsarzt beim Angeklagten 2,18 Promille Blutalkoholgehalt und Kokainnachgewiesen werden.

Bei der zweiten angeklagten Tat am 24. Januar 2020 um 3.45 Uhr, als der Angeklagte gegen ein geparktes Fahrzeug getreten haben soll, habe er sich bei der Festnahme heftig gewehrt, nach den Polizeibeamten geschlagen und diese aufs Heftigste beleidigt, erklärten die als Zeugen geladenen Beamten. Auch nach dieser Tat wurde beim Angeklagten ein Blutalkoholgehalt von 2,31 Promille und Kokainkonsum nachgewiesen.

Nach der Beweisaufnahme forderte die Staatsanwältin für den Angeklagten eine Haftstrafe von fünf Monaten, die wegen seines umfangreichen Vorstrafenregisters nicht zur Bewährung ausgesetzt werden solle. Schließlich verurteilte Amtsrichter Stefan Götz den Angeklagten zu einer Haftstrafe von fünf Monaten ohne Bewährung sowie zur Übernahme der Verfahrenskosten. Eine Bewährungsstrafe sei nicht mehr möglich gewesen, weil der Angeklagte mehrfach Therapien abgebrochen oder ausgeschlagen habe. Während der Haft habe der 35-Jährige noch einmal die Chance, eine Drogen- und Alkoholtherapie in Anspruch zu nehmen, nach der ihm zwei Drittel der Haftstrafe erlassen werden könnten, erklärte der Richter.