Schopfheim (sk) Unvermittelt von hinten angegriffen und umgestoßen haben zwei Unbekannte am Donnerstagmorgen um 6.40 Uhr einen 21-Jährigen in der Breslauer-/Königsberger Straße in Schopfheim. Erst als der junge Mann am Boden lag, habe er die Täter gesehen, schreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Die beiden Männer forderten Bargeld vom ihm. Daraufhin habe er einem der Täter seinen Geldbeutel gegeben, der Bargeld daraus entnahm. Anschließend seien die beiden Männer zu Fuß in Richtung der Sportplätze geflüchtet. Der 21-Jährige, der sich nach dem Vorfall zunächst zur Arbeitsstelle begab, wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Auch seine Jacke wurde beschädigt. Einer der Täter wurde als südländisch aussehend beschrieben. Er soll etwa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und schlank gewesen sein sowie einen schwarzen Vollbart und eine tiefe Stimme gehabt haben. Bekleidet war er der Beschreibung nach mit einer Kapuzenjacke und einer dunklen Hose. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621/17 60, ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.