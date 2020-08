von Nicolai Kapitz

Es sind schreckliche Bilder von dem tödlichen Unfall am Bahnübergang in der Hohe-Flum-Straße in Gündenhausen vor wenigen Wochen in Erinnerung.

Ein 17-jähriger Rollerfahrer war hier vom Zug erfasst worden, nachdem er die geschlossenen Schranken umfahren hatte. Eine Mutmaßung, die danach von einigen formuliert wurde: Könnte die sehr kurze Schrankenschließzeit an dem Bahnübergang eine Rolle gespielt haben? Und müsste diese Schließzeit geändert werden? Wir haben diese Frage erörtert.

„Kaum sind die Schranken gesenkt, trifft auch schon der Zug von Schopfheim kommend ein, es ist zu schnell“, schrieb ein Leser in einer Zuschrift wenige Tage nach dem Unfall. An dem Bahnübergang in der Hohe-Flum-Straße ist es in der Tat so, dass die Zeit zwischen dem Schließen der Schranken und dem Eintreffen des Zugs sehr kurz ist: handgestoppte 12,1 Sekunden. Alle anderen Schopfheimer Bahnübergänge haben deutlich längere Zeiten; vor allem jene in der Innenstadt sind – übrigens zum Leidwesen vieler Autofahrer – teils minutenlang geschlossen. Aber auch der Vergleich mit einem Bahnübergang in ganz ähnlicher Lage zeigt einen großen Unterschied: In Fahrnau in der Kürnberger Straße dauert es knapp 25 Sekunden von dem Moment, in dem die Schranken den Boden berühren, bis zu dem, wo der Zug über die Straße fährt.

Genau wie in der Hohe-Flum-Straße darf der Autofahrer hier Tempo 50 fahren und genau wie am S-Bahn-Halt Schopfheim West liegt auch dieser Bahnübergang in unmittelbarer Nähe zu einem Haltepunkt, nämlich Fahrnau. Mit Bahnreisenden, die noch eilig die Gleise überqueren, um den Zug noch zu erreichen, müsste theoretisch also auch hier gerechnet werden.

Woher kommen so große Unterschiede bei den Schließzeiten? Zu einem laufenden Verfahren könne man nichts sagen, erklärt eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn, die für die Bahnübergänge zuständig ist, auf Nachfrage. Es wird allerdings auf ein sehr ausführliches Medienpaket mit allgemeinen Infos zum Thema Bahnübergang verwiesen; und hier wird man zumindest teilweise fündig: Die Sicherung eines Bahnübergangs hängt unter anderem von der Art der Bahnstrecke (Hauptbahn oder Nebenbahn), der Geschwindigkeit des Zuges sowie der Verkehrsstärke auf der kreuzenden Straße ab. Im Paragraph 11 der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) in Verbindung mit der DB-Richtlinie 815 ist verbindlich festgelegt, wie ein Bahnübergang gesichert ist. Wie festgelegt wird, wie lange die Schrankenschließzeiten sind, wird aber nicht erklärt. Die Bahn-Sprecherin erläutert, dass solche Dinge bei regelmäßigen Verkehrsschauen gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde und der Polizei diskutiert und bei Bedarf angepasst werden. Diese Verkehrsschau war in Schopfheim auch durch Corona lange überfällig und fand nun am Dienstag statt. Mit dabei war neben Vertretern der Bahn, der Stadt und der Straßenverkehrsbehörde auch Thomas Koch vom Verkehrsdezernat des Polizeipräsidiums in Freiburg.

Die Teilnehmer der Verkehrsschau nahmen dabei auch routinemäßig alle Bahnübergänge in Schopfheim unter die Lupe, darunter auch den in der Hohe-Flum-Straße. „Wir waren nicht speziell wegen des schweren Unfalls dort“, sagt Koch auf Nachfrage. „Wir schauen uns bei einer Verkehrsschau an allen Bahnübergängen das Gesamtbild an. Da geht es um die Beschilderung, eventuell um den Bewuchs“, so Koch. Weiter geht es darum, das Neben- und Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer – Zug, Straßen- und Fußgänger- sowie Radfahrer-Verkehr – optimal zu gestalten. Auch Koch ist aufgefallen, dass die Schranken in der Hohe-Flum-Straße sehr knapp vor dem Eintreffen des Zuges schließen. Ein Grund dafür sei, dass die Bahnstrecke in beide Richtungen über mehrere Kilometer schnurgerade verläuft und vom Führerstand der S-Bahn gut einzusehen ist. „Aber die Schließzeiten haben mit dem Unfall sicher nichts zu tun.“ Es gebe keinen Anlass, nachzubessern. Längere Schließzeiten, so Koch, fördern seiner Erfahrung nach nicht unbedingt die Sicherheit.

Bei längeren Schließzeiten fühlten sich manche Verkehrsteilnehmer verlockt, den Bahnübergang noch vor dem Zug zu überqueren. Im Übrigen sind die Bahnübergänge allgemein und der in Gündenhausen speziell keine Unfallschwerpunkte. Laut Polizeipressestelle gab es seit 2010 an dem Bahnübergang nur zwei Unfälle – einer davon endete vor wenigen Wochen tödlich.