Rickenbach-Hottingen – Schäuble Regenerative Energiesysteme in Rickenbach-Hottingen hat Mitarbeiter für ihre guten Leistungen und ihre Treue ausgezeichnet. Der 24-jährige Johannes Birth legte nach dreieinhalb Jahren seine Prüfung zum Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, kurz SHK, mit dem Schwerpunkt Regenerative Energien erfolgreich ab. Mit einem Notendurchschnitt von 1,8 wurde er als Innungs- und Kammersieger der Handwerkskammer Konstanz ausgezeichnet. „Wir sind mächtig stolz auf die tolle Leistung“, kommentiert die Geschäftsleitung.

Johannes Birth besuchte von seinem Heimatort Görwihl aus die Freie Waldorfschule Schopfheim, die er mit der Fachhochschulreife abschloss. Über ein Praktikum lernte er den Betrieb in Hottingen kennen und als ihm eine Lehrstelle angeboten wurde, griff er zu. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Lehre wurde er vom Betrieb übernommen. Jetzt ist er in der Firma für den Kundendienst, Wartung und Reparaturen, zuständig. Von seinem klimaorientierten Beruf mit den vielfältigen Aufgabengebieten ist er überzeugt und sieht darin ein großes Potenzial: „Es ist ein Beruf mit Zukunft.“ Seine Zukunft hat er fest im Blick. Er strebt er eine Vollzeitausbildung zum Meister an. Durch seine Auszeichnung als Innungs- und Kammersieger hat er die Möglichkeit, am Landeswettbewerb teilzunehmen und für eine Ausbildung zum Meister könnte er mit einer finanziellen Unterstützung rechnen.

Stefan Strittmatter (45) ist ein Eigengewächs der Firma. Seine Lehre zum Heizungsbauer absolvierte er dort ab 1993. Er wurde Kammer- und Innungssieger und Dritter im Landeswettbewerb. Heute ist er Teamleiter im Projekte Heizungsbau. An seinem Beruf schätzt er das Abwechslungsreiche und die Flexibilität. Auch die Leitung der Lehrlingsausbildung liegt in seinen Händen. Großen Wert legt er auf eine individuelle Betreuung der Auszubildenden, eigene Projekte für sie, die gezielte Prüfungsvorbereitung und ihre Einbindung ins Team.