von sk

Zwei Autofahrerinnen und ein Kind sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in der Gemeinde Rickenbach auf der L 152 Höhe Schweikhof verletzt worden. Gegen 13.40 Uhr bog eine 53 Jahre alte Hyundai-Fahrerin von der Landstraße nach links in Richtung Schweikhof ab. Dabei stieß sie laut Polizei mit einem entgegenkommenden Renault zusammen. Durch die Kollision wurde der Hyundai zurück gegen einen Lastwagen geschleudert. Die Hyundai-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Im Renault verletzten sich die 38 Jahre alte Fahrerin und ein mitfahrendes vierjähriges Kind leicht. Der 31 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei insgesamt rund 15.000 Euro.