von Hans-Jürgen Sackmann

Die Familien Grillitsch und Schneider als Initiatoren der Osteraktion in Hottingen waren mit dem Ergebnis mehr als sehr zufrieden. Konnten sie doch dieser Tage den Erlös der Aktion von 4000 Euro an die Elterninitiative herzkranker Kinder Südbaden „Herzklopfen“ an die Geschäftsführerin Petra Huth übergeben.

Sie war aus Emmendingen angereist, um sich für das Engagement und die Unterstützung des Vereins zu bedanken. Die beiden Familien betonten, dass dieses tolle Ergebnis nur in Verbindung mit der Freiwilligen Feuerwehr Hottingen, dem DRK Rickenbach, dem Frauenkreis und vielen Hotzenwälder Firmen erzielt werden konnte, die sich für das Projekt engagierten.

Herzklopfen Der Verein ist eine Selbsthilfeinitiative von Eltern mit Kindern unterschiedlicher Herzerkrankungen und besteht seit 1995. Er hat 262 Mitglieder und seit 2019 können die Eltern von „Langliegern“ für eine Herztransplantation in der kliniknahen Doppelhaushälfte eine Wohnung beziehen. Informationen im Internet (www.herzklopfen-ev.de).

Die Idee, Spenden für die Initiative „Herzklopfen“ zu sammeln, war den Familien auf der Rückfahrt von Grafenhausen entstanden. Dort wurde mit der Aktion „Dorf der 1000 Sterne“ eine Fachklinik in Bad Neuenahr unterstützt. Schon lange bestand das Bedürfnis im Ort, sich bei der Elterninitiative für herzkranke Kinder zu bedanken und zu unterstützen. Von „Herzklopfen“ wurde einer Familie aus Hottingen mit ihrem schwerkranken Kind über Jahre auf der Station des Universitäts-Herzzentrums in Freiburg geholfen. Vor Ort wurde die Familie auch von einem Klinikseelsorger begleitet, dessen Stelle zu 50 Prozent der Initiative getragen wird.

Gesagt, getan. Schon im Jahr 2019 wurde mit dem Basteln der Osterhasen und Eier aus Holz begonnen. Diese sollten bei einem Osterbasar Geld in die Spendenkasse spülen. Aber das Frühlingsfest konnte pandemiebedingt erst in diesem Frühjahr stattfinden. Dafür war es ein voller Erfolg. Beim Frühlingsfest an Ostern wurde kräftig gegessen, zahllose Kinder nahmen an der Kinderrallye teil und fuhren bei der Feuerwehr mit. Die süßen Holzhasen gingen weg wie warme Semmeln und darüber hinaus wurde sehr viel gespendet. Dafür wollen sich die beiden Familien bei allen Teilnehmern und den vielen Firmen ganz herzlich bedanken.