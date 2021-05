von Wolfgang Adam

Via Postkarte oder Brief übermittelte Erlebnisberichte dokumentieren oft vergangene Zeiten anschaulicher als Historikerzusammenfassungen. Im Besitz des Rickenbacher Gasthauses „Adler“ befindet sich solch ein Brief, den der Gastronom Hans Mutter immer wieder einmal seinen Gästen zeigte, weil er von einer heute kaum noch vorstellbaren abenteuerlichen Flugreise im Jahr 1959 berichtete.

Das Rickenbacher Gasthaus „Adler“ erhielt im Jahr 1959 einen ungewöhnlichen Flugreisebericht von einem nach Peru ausgewanderten Stammgast. | Bild: Wolfgang Adam

Abgesendet wurde er von dem Ingenieur Guido Majewski, der mit seiner Ehefrau Anny in den 1950er Jahren aus ehemals deutschen Ostgebieten in die Bundesrepublik kam und einige Zeit in Rickenbach lebte. Das Ehepaar wanderte aber zur Verbesserung ihrer beruflichen Perspektiven Ende der 1950er Jahre nach Peru aus, unterhielt danach aber noch gute Kontakte zu der damaligen „Adler“-Wirtin Steffi Mutter.

Der Besuch

Im November 1959 besuchte der Ingenieur noch einmal den Hotzenwald und nach diesem Aufenthalt erhielt die Wirtsfamilie den Brief aus Peru, in dem die turbulenten Rückreise-Erlebnisse geschildert werden. Der Erlebnisbericht beginnt mit den Worten: „Die Rückreise ist nicht ganz so glatt gegangen wie die Hinreise nach Deutschland, denn sie hat genau doppelt so lange gedauert.“ Am ersten Flugtag vom Süden nach Hamburg sorgte dichter Nebel für die ersten Verzögerungen.

Die Etappenziele

Am nächsten Tag ging es dann bei noch dickerem Nebel los zum nächsten Etappenziel Kopenhagen. „Wie das der Pilot gefunden hat, ist mir heute noch ein Rätsel“, schreibt der Ingenieur, der vor dem Flug über den Atlantik zunächst noch die letzte Europastation im norwegischen Oslo erreichen musste. Dort war das Wetter zwar besser, aber eine Stunde nach dem Start musste den Passagieren mitgeteilt werden, dass ein Flugzeugwechsel unvermeidbar war und sich alle auf einen Notstopp in Stavanger einrichten mussten. Dort waren die Passagiere erleichtert, dass sie von einer „klapprigen Mühle“ in ein neues Flugzeug umsteigen konnten.

Ungeplanter Aufenthalt in New York

Die Freude währte nicht lange: „Wir kamen damit aber nur bis Island, denn es gingen zwei von vier Motoren kaputt.“ Weil eine Nacht auf die Reparatur gewartet werden musste, kamen die Fluggäste erst am nächsten Tag mit einer Zwölf-Stunden-Verspätung am nächsten Etappenziel New York an. Dort war das nach Südamerika führende Anschlussflugzeug weg. Dies erforderte Geduld, denn das nächste startete erst in drei Tagen. Genutzt wurde die Wartezeit für Besichtigungstouren.

Das Ende der Reise

Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten warteten auf die Flugreisenden fast ausschließlich Luxusflugzeuge. Mit einem davon ging es dann ohne neue Pannen nach Miami. Von dort hätte die letzte Reiseetappe in Richtung Peru beginnen sollen. Doch mit diesem Flug erwischte der Ingenieur wieder ein schlechtes Los. Dieses Flugzeug schaffte es wegen eines Motorschadens nur bis nach Honduras, was zur nächsten Hotelübernachtung führte. Am nächsten Nachmittag ging endlich das mehrtägige Reisenabenteuer mit der Ankunft in Lima zu Ende.

Mit Humor

Seinen Erlebnisbericht beendete der Briefschreiber nicht anklagend, sondern humorvoll: „Das war die Rückreise, sie ging nicht ganz glatt, aber durch die unfreiwilligen Aufenthalte wurde sie noch interessanter als die Hinreise.“ Der Brief endet mit Grüßen an Bekannte auf dem Wald und in der Trompeterstadt Säckingen, zu denen der Zahnarzt Appenroth gehörte. Weil von den Grußadressaten heute niemand mehr lebt, weiß Hans Mutter nicht näher, was aus der Auswandererfamilie geworden ist.