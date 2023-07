Mit fast 500 Mitgliedern ist der Fußballclub Bergalingen einer der größten Vereine in der Region. In der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim konnte über ein erfolgreiches Vereinsjahr berichtet werden.

Zu den erfreulichsten Aspekten gehörte in der vergangenen Verbandsrunde der Meistertitel der C-Jugend, die den Spielbetrieb in Spielgemeinschaft mit dem FC Wehr ausführt. Diese Mannschaft wird in der kommenden Runde in der Verbandsliga spielen, womit auf dem Bergalinger Spielfeld dann erstmals in der Vereinsgeschichte Verbandsligaspiele zu sehen sein werden.

Vorsitzender Martin Schmid und Schriftführer Sascha Schlachter berichteten über das Vereinsjahr. Neben den spielerischen Aktivitäten gab es auch mehrere Veranstaltungen neben dem Spielfeld. So gab es im Juli ein Sommerfest, das von strahlendem Sonnenschein geprägt war. Zu einem vollen Erfolg wurde auch der Christbaumverkauf und mit viel Eigenleistung wurde das Vereinsheim renoviert.

Kassierer Thomas Kohlbrenner konnte über eine gute Kassenlage berichten. Auf der Einnahmenseite waren besonders die Einnahmen aus den Heimspielen für die gute Kassenlage verantwortlich, aber auch die Spende eines verstorbenen Mitgliedes. Auf der Ausgabenseite machten sich die erhöhten Energiekosten mit 9.700 Euro bemerkbar.

Über die sportlichen Aktivitäten der aktiven Mannschaften berichtete der sportlicher Leiter Markus Wasmer. Während die erste Mannschaft in der Kreisliga A auf den achten Tabellenplatz kam, schaffte die zweite Mannschaft mit dem elften Tabellenplatz den Klassenerhalt in der Kreisliga B. In der kommenden Runde wird keine Damenmannschaft sich am Spielbetrieb beteiligen, weil dafür zu wenig Spielerinnen zur Verfügung stehen.

Über den Jugendspielbetrieb berichtete Ralf Kohlbrenner. Derzeit sind 186 Jugendspieler mit von der Partie. Auf der erfreulichen Seite sei auch die gute Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung des FC Wehr. „Wir sind stolz auf das Erreichte“, sagte Ralf Kohlbrenner und erhielt viel Beifall.

Nach der Ehrung langjähriger Mitglieder wurden die Teilneuwahlen des Vorstandes durchgeführt. Wahlleiter Georg Metzger hatte ein leichtes Amt, da alle zu Wählenden in offener Wahl gewählt werden konnten. Einstimmig wiedergewählt wurden Martin Schmid als Vorsitzender, Thomas Kohlbrenner als Kassierer und Tamara Bannholzer als seine Stellvertreterin und Dominik Vogt als Beisitzer. Für den nicht mehr kandidierenden sportlichen Leiter Manfred Wasmer wurde Paco Exposito gewählt.

Zum Schluss der Versammlung gab es Grüße der Gemeinde durch Gemeinderat Georg Metzger und die örtlichen Vereine.