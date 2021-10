von sk

Trotz aller Einschränkungen durch Corona hat die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald (LGH) im Jahr 2020 knapp 110.000 Strecken-Kilometer im Segelflug dokumentiert. In der Vereinswertung, die sämtliche über ein Online-Wertungsportal eingereichten Streckenflüge einschließt, erreicht die LGH damit in Baden-Württemberg Platz 7, in Deutschland Platz 29 und weltweit Platz 49, so die Bilanz bei der Hauptversammlung, die als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte.

Es gab auch einzelne Piloten, die in 2020 eine besondere Leistung erflogen haben: Das größte Dreieck haben mit 845 Kilometer Manuel Matt und Frieder Göltenbott absolviert; das größte FAI-Dreieck, bei dem die Schenkel etwa gleich lang sein müssen, was es schwieriger macht, hat Marcus Neubronner erflogen, die Strecke betrug 700 Kilometer. Johannes Kammerer absolvierte am 20. Juli den ersten Segelflug mit Start und Landung auf dem Flugplatz Hütten/Hotzenwald, der die 1.000-km-Marke knackte, und kam auf 1.030 Kilometer. Die größte Zielstrecke vom Hotzenwald endete mit einer Landung in Laucha, das 476 Kilometer Luftlinie entfernt ist und im Burgenlandkreis von Sachsen-Anhalt liegt.

Mit den Jahresberichten der Ressortleiter ließen die Mitglieder das Jahr 2020 nochmals Revue passieren, das zwar schwierig war, in dem aber mit entsprechenden Hygienekonzepten einiges realisiert wurde: Knapp 350 Arbeitsstunden wurden für die Wartung, Instandhaltung und Reparatur der LGH-Flugzeuge und des Flugbetriebs-Equipments geleistet; die Fassade der Flugzeughalle wurde repariert und erneuert; die Jugendgruppe konnte ein Schulungslager abhalten; zwei Piloten haben 2020 die Segelflug-Lizenz, drei die Motorsegler-Lizenz und einer die UL-Lizenz erworben; der Theorieunterricht fand erstmals online statt.

Bei der Wahl der Ressortleiter wurden alle im Amt bestätigt. Lediglich Martin Matt, der Gelände und Immobilien betreute, stand nicht mehr zur Wahl. Cedrick Kübeck erklärte sich bereit und wurde einstimmig gewählt. Zudem wurden die in der Jugendversammlung bestimmten Jugendleiter von der Versammlung bestätigt: Tobias Kortum folgt auf Elias Riedel, der als Stellvertreter weitermacht. Als neues Ehrenmitglied der LGH wurde Wolfgang Lange ernannt, der unter anderem im LGH-Vorstand als Technikleiter aktiv war und der seine umfangreiche Streckenflugerfahrung vielen Nachwuchspiloten weitergegeben hat. Erika Schmöller und Heike Deboben wurden für ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt.

So lange es die Witterung zulässt, findet weiterhin Flugbetrieb statt. Interessenten ab 14 Jahren sind herzlich eingeladen auf dem Flugplatz in Hütten vorbeizukommen, sich über die Segelflug-Ausbildung zu informieren. Der Flugbetrieb beginnt im Herbst samstags ab 11 Uhr und sonntags ab 10 Uhr bis jeweils um 18 Uhr. Im Jahr 2022 sind folgende LGH-Veranstaltungen wieder fest eingeplant: Der Hotzenwald-Segelflug-Wettbewerb läuft wieder in der Pfingstwoche vom 4. bis 11. Juni 2022. Das Familien-Drachenfest soll 2022 zum 10. Mal stattfinden.