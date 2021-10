von Gerd Leutenecker

Die ersten Vormittage mit Raureif auf den akkuraten Rasenflächen vom Golfplatz kündigen das Ende der Saison an. Noch herrscht ein reger Betrieb auf dem 18-Loch-Platz. Einzig morgens, da sind die Golfer sensibel. Schließlich kennen sie ihr Grün und wissen um die potentiellen Schäden auf den täglich kurz gemähten Rasenflächen bei Frost. Mit jedem Tritt könnten die Grashalme brechen und die Fußabdrücke bleiben lange sichtbar. Deshalb wir derzeit vor 10 Uhr selten die erste Runde Golf in Rickenbach angespielt. Gleiches am heutigen Samstag. Das Saison-Abschlussturnier ist bereits komplett hochkarätig ausgebucht. Ein sehenswertes Ereignis für Besucher und Gäste.

Wenn Golf-Präsident Roland Supper derzeit seinem Hobby nachgeht, findet er die Ausgeglichenheit zwischen ambitioniertem Sport und einem stückweit Erholung. „Ja, das Wohlfühlen rund um die Anlage ist unser Credo“ –Supper spricht gerne aus einem Team heraus. Das mache den Rickenbacher Golfclub aus, seit über 40 Jahren. Bei 624 Mitgliedern ist der knapp 80 Hektar große Platz eine beliebte und stark genutzte Anlage. „Ist gelegentlich vielleicht von den Parkplätzen her abschätzbar, sonst verläuft sich das in der reizvollen Landschaft, bei dem Ausblick“, Supper zeigt derweil seinen Gästen die Jura-Berge und das Panorama rüber zum Alpenhauptkamm.

Für die Rickenbacher ein gewohnter Blick. Viele Mitglieder und eine mächtig zugenommene Anzahl von Golfertouristen schätzen genau das. Von Tagesgästen bis zu organisierten Golfreisen, der Rickenbacher Golfparcours ist überregional eine Hausnummer geworden. „Mag sein, dass unsere Turniere, weil wir sehr sportlich ausgerichtet sind, dazu beigetragen haben“, zumindest sind die sieben clubeigenen Mannschaften ein Aushängeschild geworden, resümiert Supper. Die Jugendmannschaft ist eigentlich in der Regio-Liga eine gute Truppe geworden, derzeit coronabedingt aber ausgebremst worden.

Gleiches Bild natürlich ebenfalls bei der Rickenbacher Damen- wie Herren-Mannschaften. Der jeweilige Höhepunkt waren die baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaften in den vergangenen Wochen, „leider zu wenig Turniere in diesem Jahr, sonst kommen wir schon viel rum“, Supper reizt der sportliche Wettbewerb. Und die Vorstandsriege ist stolz darauf, wie sich der Sport „toll entwickelt hat, gerade bei der Jugend“ – der sportliche Aspekt ist dem Clubpräsidenten eine Herzensangelegenheit geworden. Dass Golf weitere zwei Komponenten mitpflegt, gehört zum Wesen; Networking und Lifestyle ist den Mitgliedern wichtig. Sicherlich, in Deutschland und der Schweiz haftet dem Golf noch etwas Elitäres an. „Aber das ist im Wandel, wie beim Tennis vor 50 Jahren“, für Supper ist der Blick im Rickenbacher Golfclub nach vorne gerichtet. Und das hat etwas mit seinem Verständnis von Sport zu tun.

Erfolgreiche Vereinsarbeit

Nachwuchsarbeit, Jugendausbildung, Vervollkommnung von Leistungsbereitschaft oder die Qualitätsorientierung von dynamischen Golfspielern, alles Attribute einer erfolgreichen Vereinsarbeit. Der Wandel ist in Rickenbach bereits angekommen. „Aber nicht nur da, wir lassen uns auch im Projekt Golf und Natur vom deutschen Golfverband wiederholt zertifizieren“, ein weiterer wichtiger Baustein für den Golfpräsidenten. Die Biotopvernetzung auf dem Rickenbacher Golfplatz wird respektiert. Was bis hin zu gesperrten Bereichen geführt hatte. Das strenggeschützte Kleine Helenenkraut wächst und gedeiht auf der Anlage, die Artenvielfalt bei Flora und Fauna ist eine typische Südschwarzwald-Natur.

Ambiente lockt

Die Rickenbacher Golfanlage bleibt nach dem Abschlussturnier am Samstag weiterhin geöffnet, bis der erste Schnee liegen bleibt. Gerade die Mitglieder Schweit mögen das Rickenbacher Ambiente – Golfspielen, gemütlich im Clubrestaurant verweilen und in der Regel anschließend noch den Einkauf erledigen – „und das sind im Schnitt 2500 Tagesgäste pro Jahr“, so der Clubpräsident. Derzeit sind über die Hälfte der Mitglieder aus den angrenzenden Kantonen. Als großer Trend hat sich die Anreise mit dem eigenen Wohnmobil entwickelt. Fast schon logisch deshalb ist die Unterstützung der Gemeinde Rickenbach bei der Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes. Ganz dem Motto folgend, wenn der Opa mit dem Enkel die erste Runde Golf spielt, die kantonalen Herbstferien haben das wieder bewiesen. Reinschnuppern, die ersten Kurse in Rickenbach belegen und bei den Golflehrern vor Ort die Platzreife absolvieren, das Konzept rund um den Golfplatz ist nicht nur für Präsident Supper ausgereift und mit Jahrzehnten Erfahrung bestens erprobt.