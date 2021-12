„Der Freitag war extrem, der Winterdienst war voll im Einsatz“, bestätigte Bürgermeister Dietmar Zäpernick im Gemeinderat am Dienstag. Damit nahm er Bezug auf eine Anfrage von Josef Klein aus Wieladingen, der von einem steckengebliebenen Postauto berichtete. Damit nicht genug: „Bei uns im Scheerengraben Wieladingen bleiben immer wieder Autos von Dritten hängen, weil der Winterdienst der Gemeinde sein Sparprogramm fährt. Wir fühlen uns als letztes Haus moralisch verpflichtet, den Hängengebliebenen zu helfen, was uns an den fünf bis zehn harten Wintertagen pro Saison ganz schön fordert“, so Klein. Er wies auf einen Beschluss des Gemeinderates von 2011 hin, wonach an besonderen Wintertagen der Winterdienst Ausnahmen vom Räum- und Streuplan machen kann. Damals wurde über Straßen einzeln abgestimmt. Der Sitzungsvorsitzende (Amtsverweser Roland Baumgartner) ergänzte dazu, dass über den Streuplan hinaus auf „freiwilliger“ Basis bei extremen Situationen auch weitergehend gestreut werden kann.

Die Frage von Josef Klein, ob dem Rathaus und den Verantwortlichen für den Winterdienst diese Ausnahmemöglichkeit auch noch 2021 vor Augen sei, beantwortete Hauptamtsleiter Markus Wagner so: Man habe vor zehn Jahren im Räum- und Streuplan an Einsparmöglichkeiten gedacht. „In dem Plan sind vorwiegend Busstrecken zur Schülerbeförderung sowie gefährliche Straßenabschnitte und Einmündungen aufgenommen“, so Wagner.

Was Volker Matt (Freie Wähler) anregen ließ, diese wieder in den Streuplan aufzunehmen. Worauf Martina Lütte (WIR) fragte: „Wenn es 30 Zentimeter schneit – was bringt uns dann streuen?“ Antwort von Bürgermeister Dietmar Zäpernick: „Das bringt schon was.“ Er erklärte: „Am Freitag haben wir einige Beschwerden gekriegt, unter anderem über zugeschobene Einfahrten.“ Und: „Wir haben schon Salz gestreut und wurden übel beleidigt.“ Sein Vorschlag: Der Gemeinderat soll den Streuplan nächstes Jahr unter die Lupe nehmen. Allenfalls, so Hauptamtsleiter Wagner, müssten die Salzkapazitäten erhöht werden.

Die Praxis Auf Anfrage dieser Zeitung erklärt Hauptamtsleiter Markus Wagner, zuständig für den Winterdienst in Rickenbach: „Die Praxis bisher war, dass wir uns im Einzelfall die Strecken angeschaut und danach entschieden haben. Das geht aber eben nur bei Einzelfällen. 2011 bin ich mit einem Vertreter des BGV (Badische Versicherungen) einige Straßen abgefahren, um die rechtliche und versicherungstechnische Sicht zu klären. Grundlage ist der beschlossene Streuplan, an den müssen wir uns halten.“

2011 untersuchte der Gemeinderat den Räum- und Streuplan der Gemeinde Rickenbach auf Einsparmöglichkeiten. Einige Strecken fielen aus dem Plan, unter anderem die Zufahrt zum ehemaligen Feuerwehrhaus in Hütten, die Steilstraße bei der Kirche in Rickenbach sowie die Ausfahrt von der Löffelgasse in die Hauptstraße. Auch dabei: Das Teilstück zwischen Wieladingen-Mitte in Richtung Wickartsmühle bis zur Abzweigung Schwald. Roland Baumgartner hatte damals aber klar gestellt, dass diese Strecken bei extremen Wetterlagen dennoch gestreut werden können – eine Ausnahmeregelung, auf die Josef Klein nun hinwies.