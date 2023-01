von Christiane Sahli

Zu Beginn des Schuljahres trat Daniel Dierenbach die Stelle als Rektor der Grundschule Rickenbach an, am Dienstag wurde er nun offiziell in sein Amt eingeführt. Dierenbachs Vorgänger, Schulrat Bernd Mugrauer, Lehrer, Eltern und viele andere waren zu der kleinen Feierstunde gekommen und gratulierten. Schülerinnen und Schüler überraschen den Schulleiter mit einem Lied.

Viele waren gekommen, um den neuen Schuleiter nun auch offiziell willkommen zu heißen: Schulrat Mugrauer, Schüler, Lehrer, Elternvertreter, Mitarbeitende der Schule, ehemalige Schulleiterinnen, Vertreter der Gemeinden Herrischried und Rickenbach, die Schulleitung der Gemeinschaftsschule Hotzenwald und einige mehr. Er sei sich bewusst, dass er eine große Verantwortung übernommen habe, sagte Dierenbach und versprach, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Schüler bestmöglich auf das Leben vorzubereiten. Mit dem gemeinsamen Schulprojekt hätten die Gemeinden Rickenbach und Herrischried gezeigt, dass Bildung ihnen etwas wert sei. Dierenbach zeigte sich sicher, dass viele weitere Erfolge erzielt werden können. Mit einem Segenspruch beendete er seine Ansprache: „Möge die Schule allen Stürmen trotzen und Segen bringen allen Hotzen.“

Neue Akzente

Mugrauer war an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt und zeigte sich erfreut, dass es dem neuen Schulleiter und seinem Team bereits gelungen war, neue Akzente in Sachen Ausgestaltung der Räume und Digitalisierung zu setzen. Mit seiner Ruhe, Klarheit und der Neugier auf pädagogische Fragen und Entwicklungen sei Dierenbach genau der richtige Mann für die Schule, zeigte sich der Schulrat überzeugt. „Es macht Spaß zu sehen, wie gut es sich hier entwickelt“. Sein Wunsch für den Schulleiter: „You‘ll never walk alone.“

Seit Anfang des Schuljahres ist Daniel Dierenbach Rektor der Grundschule Rickenbach. Inzwischen konnte er bereits einiges bewirken | Bild: Christiane Sahli

Gemeinderat Peter Kermisch war als Vertreter von Bürgermeister Dietmar Zäpernick gekommen. Er hatte, anders als seine beiden Vorgänger, sein Redemanuskript nicht auf Papier, sondern auf einem Tablet dabei. „Es geht auch moderner und dazu noch dazu umweltfreundlicher“, sagte er lachend. Und weiter: Es sei kaum vorstellbar gewesen, einen gleichwertigen Ersatz für Mugrauer zu finden, bei Dierenbach sei er aber überzeugt, dass dieser in die großen Fußstapfen seines Vorgängers treten könne.

„Was wir hier oben haben, ist etwas Besondere, das man hegen und pflegen muss“, sagte die Schulleiterin der Gemeinschaftsschule Hotzenwald Marianne Husemann. Und sie freute sich über den neuen Kollegen: „Mit ihm ist ein toller Pädagoge in die Grundschule eingezogen“. Pfarrer Bernhard Stahlberger erklärte, es sei nicht leicht, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Einen Rat hatte er für Dierenbach parat: Es gelte, das Besondere im Kind immer wieder es erspüren und zu fördern.

Die Ganztageskinder warteten mit einer besonderen Überraschung auf: Sie hatten ein Lied einstudiert, das sie gemeinsam mit den Lehrern vortrugen. Darin heißt es: „Wir freuen uns auf die Zeit mit Dir, das trifft es ganz genau.“