von Gabriele Rasenberger

70 Jahre wird Robert Hottinger aus Willaringen am heutigen Dienstag. Er ist ein echter Hotzenwälder, mehr noch: Ein echter Willaringer, der immer in der Heimat blieb und jedem bekannt sein dürfte. Nach der Schulzeit machte er eine kaufmännische Lehre bei der Firma Weißenberger. Ab 1975 war er dann bis zur Pensionierung bei der Schluchseewerk AG angestellt. Im Jahre 1980 heiratete er seine Frau Heidi. Beide haben zwei Kinder und vier Enkel. Neben der Familie gehört sein Herz dem Ehrenamt: Mit 20 Jahren trat er der Feuerwehrabteilung Willaringen ein. Hier ist er immer noch Mitglied, kann dieses Jahr seine 50-jährige Mitgliedschaft feiern. Er war von 1981 bis 2006 Kommandant dieser Abteilung und ist inzwischen Ehrenkommandant. Von 1980 bis 2004 war Hottinger zudem stellvertretender Gesamtkommandant der Rickenbacher Feuerwehr. Viele Jahre engagierte sich Hottinger in der Kommunalpolitik: Für die Freien Wähler war er 20 Jahre lang, von 1989 bis 2009, im Rickenbacher Gemeinderat. Die letzten zehn Jahre davon war er stellvertretender Bürgermeister, von 1999 bis 2004 gleichzeitig im Kreisrat. Bei den Freien Wählern selbst war er von 1996 bis 2009 Ortsvorsitzender.

Zusammen mit seiner Frau Heidi betreibt Hottinger Ferienwohnungen. Zwar ist dies vor allem die Aufgabe seiner Frau, doch die Hausmeisterarbeiten macht Hottinger. Außerdem gibt es noch eine Landwirtschaft im Nebenerwerb, allerdings ohne Tiere. In seiner Freizeit fährt er mit seiner Frau gerne Fahrrad, genauer: E-Bike, bis zu 5000 Kilometer im Jahr. Dies vor allen in der näheren Umgebung. Doch für die kommende Zeit hat er sich etwas Besonderes vorgenommen: Mit einer Gruppe wird er mit dem E-Bike bis nach Pforzheim fahren. Weiterhin gehört er einem Kegelclub an.

Eine besondere Leidenschaft hat er für alte Autos: Er hat zwei Opel-Kadett aus den 1970er Jahren, die er gerne fährt und daran auch bastelt. Robert Hottinger ist ein Rickenbacher Urgestein – hier fühlt er sich wohl. „Freundschaften sind für uns wichtig und gute Nachbarschaft.“ Vor kurzem hat das Ehepaar eine Ukrainerin und dessen Sohn aufgenommen. Auch zu ehemaligen Feriengästen pflegt Hottinger Kontakte. Eine Familie kommt zur „großen Sause“ am Sonntag, wie es seine Frau Heidi nennt. Was man ihm Gutes zum Geburtstag tun kann, wissen wieder seine Enkel: „Opa mag gerne Pralinen“. Es stimmt, darüber freut er sich, wenn jemand unerwartet zum Geburtstag kommt.