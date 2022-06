von Sigrid Schneider

Ruhe ist nun wieder eingekehrt in Willaringen nach einem Wochenende, das den ganzen Ort bis weit über die Gemeindegrenzen Rickenbachs hinweg in Hochstimmung versetzt hat. Vom vergangenen Freitag an bis Montagnacht wurde nach einem groß angelegten und fulminanten Festablauf das 100-jährige Vereinsjubiläum des Musikvereins „Alpenblick“ Willaringen (MVW) gefeiert.

Anziehungspunkt beim Dorffest in Willaringen war auch der Naturparkmarkt am Sonntag. Zu sehen war rund um die Halle und das Festgelände außerdem eine Oldtimer-Ausstellung. | Bild: Schneider, Sigrid

Angefangen freitags mit dem feierlichen Festakt zum Jubiläum über die lange Partynacht am Samstag, dem großen Naturparkmarkt mit fünf Festkapellen im Festzelt am Sonntag bis hin zum Handwerkerhock am Montag an dem ein großer Showdown die vielen Besucher, die das Festzelt über die Tage hin voll besetzten, nochmals in Atem gehalten hat – die Musiker und die Feuerwehrleute, haben vier Tage lang alles gegeben: gerannt sind sie, haben Gäste bedient, Bier gezapft, gekocht, gegrillt und auf Tellern angerichtet, Getränkekästen geschleppt, musiziert, geredet und sich unermüdlich um ihre Gäste gekümmert.

Jan-Owe Burkert und Nick Wiedemann auf dem Tandem, Dennis Waßmer auf dem Baumstamm und Friedemann Kenel an der Säge; hinten Elmar Huber und Moderator Bernd Schneider (von links). | Bild: Schneider, Sigrid

„An jedem Tag war so unglaublich viel los – das Festzelt immer voll, der Samstag ging bis früh um zwei und am Sonntag dann wieder weiter. Und Peter Zimmermann, der den Naturparkmarkt organisiert hat, war am Sonntag wieder der Erste, der da war und der Letzte, der gegangen ist – wir sind so stolz auf alle unsere Helfer aus dem Verein und der Feuerwehr“, sagt der Vereinsvorsitzende des MVW Holger Albiez.

Mit großer Anspannung verfolgte das Publikum im Festzelt den „Gaudi-Sägen“-Wettbewerb am Montag, den die Männer der Feuerwehr Bergalingen gewonnen haben. | Bild: Schneider, Sigrid

Am Dienstag wurde in aller Frühe bereits mit dem Abbau des aus Baumstämmen gezimmerten großen Zeltes begonnen und die Hallen von Bauhof und Feuerwehr wieder herzurichten. „Bis um 20 Uhr müssen wir heute fertig sein“, sagt Bernd Hottinger, der mit der Organisation und der Koordination des Fest-Wochenendes betraut war. Feuerwehr und Musikverein haben nun auch den letzten Akt des unvergesslichen Festes in gemeinsamer Kraftanstrengung gemeistert.

Am Freitag belohnte Dirigent Josef Klein nach beschwingten und mitreißenden Darbietungen seiner Oberhofer Musiker die Gäste zum guten Schluss mit dem „Badener Lied“. | Bild: Schneider, Sigrid

Festakt als Höhepunkt

Vier Tage mit vielen Höhepunkten liegen nun hinter den Jubilaren. Der Festakt versprach bereits eingangs etliche ergreifende Momente. Die Verschmelzung mit dem Musikverein Bergalingen fand ihren offiziellen Ausdruck in der Vorstellung der neuen Uniform. „Ihr habt Euch ein neues gemeinsames Gesicht gegeben“, sagten zuvor Ralf Eckert und Brigitte Rus, die Vizepräsidenten des Blasmusikverbandes Hochrhein. Dies zeige den Mut zum Loslassen und den Mut zum Neuen.

Zimmerleute der Zimmerei Denz in Oberwihl behauten in alter Handwerkskunst am Sonntag einen wuchtigen Baumstamm für eine Bank, die das neue Probelokal des MVW zieren wird. | Bild: Schneider, Sigrid

Musikalisch brillierte beim Festakt zunächst der MVW unter Dirigent Hubert Ücker. Nach der ersten Pause übernahm dann der Musikverein Oberhof unter Dirigent Josef Klein, der als Ehrendirigent der Vorgänger von Hubert Ücker gewesen ist. Es übernahm auch dann am Sonntag die launige und kurzweilige Moderation der Auftritte befreundeter Kapellen im Festzelt. Am Freitag aber belohnte er nach beschwingten und mitreißenden Darbietungen seiner Oberhofer Musiker die Gäste zum guten Schluss noch mit dem „Badener Lied“.

Großer Andrang herrschte am Sonntag auf dem Naturparkmarkt rund um die Gemeindehalle in Willaringen. | Bild: Schneider, Sigrid

Nach einem großartigen Erfolg mit der Partynacht am Samstag – die Veranstaltung mit der Brassband „Brassanas“ und „Allgäu Power“ war kurz nach Beginn des Vorverkaufs bereits ausverkauft – stellte der Festsonntag erneut einen Publikumsmagneten dar mit durchschlagendem Erfolg. „Das Festzelt ist den ganzen Tag über voll gewesen und der Naturparkmarkt hat wie in den Vorjahren wieder viele, viele Besucher angezogen“, resümierte Holger Albiez. Im Festzelt wurden die Gäste unterhalten mit einem Frühschoppenkonzert vom Musikverein Brunnadern-Remetschwiel, danach spielten der Musikverein Rickenbach, die Stadtmusik Säckingen, der Musikverein Hütten und die Trachtenkapelle Herrischried.

Einen echten Hotzenwälder Likör präsentierten Doris Wolf und Christian Denz beim Naturparkmarkt am Sonntag. | Bild: Schneider, Sigrid

Rund um die Gemeindehalle herum zogen etliche Stände des Naturparkmarktes Südschwarzwald Besucher an – vom heimischen Imker etwa über Alpakaerzeugnisse, Fleisch- und Wurstwaren, Brot und Käse bis hin zum Likörstand der Zimmerei Denz aus Oberwihl und einer Vorführung alter Handwerkskunst der Zimmerleute. „Nach alter Art wird hier ein Baumstamm behauen für eine Bank, die das neue Probelokal des Musikvereins zieren wird“, erklärt Christian Denz. Denn der MVW wird in naher Zukunft sein neues Domizil in der Willaringer Schule beziehen, wo neue Räumlichkeiten gerade hergerichtet werden.

Bereits beim Frühschoppenkonzert des Musikvereins Brunnadern-Remmetschwiel am Sonntag herrschte Großbetrieb im Festzelt des MVW. | Bild: Schneider, Sigrid

Eine große Traube neugieriger Kinder bildete sich vor dem Stand des Glasbläsers Reinhard Börner, denn dort konnten Kinder eine Glas-Kugel selbst blasen unter der Anleitung des Handwerksmeisters. Daneben saßen junge Besucher beim Kinderschminken und präsentierten sich den Eltern, die sich bei Kaffee und Kuchen in der Gemeindehalle eine Ruhepause gönnten.

Das erste Drittel des Festaktes zum 100-jährigen Jubiläum des MVW am Freitag gestaltete der MVW unter der Leitung von Hubert Ücker am Dirigentenpult noch in der alten Uniform. | Bild: Schneider, Sigrid

Nicht nehmen lassen haben sich die Organisatoren des Festwochenendes einen wie immer überraschenden und außergewöhnlichen Festabschluss zum Handwerkerhock am Montag. „Dafür sind wir weithin bekannt; der Montagabend ist bei uns immer ein echter Höhepunkt zum Festabschluss“, sagt der Vereinsvorsitzende Holger Albiez verschmitzt. Auf dem Programm stand in diesem Jahr ein „Gaudisägen“, zu dem 13 befreundete Feuerwehren zuvor eingeladen worden sind. „Sie wissen noch nicht, was auf sie zukommt, haben aber alle zugesagt“, sagt Bernd Hottinger erfreut. Und tatsächlich haben sich alle 13 Feuerwehren an diesem Abend in Vierer-Teams mit großem Einsatz gemessen – zwei auf einem Tandem, einer auf einem Baumstamm und einer, der die Säge justierte, die angetrieben vom Tandem den Baumstamm durchsägen sollte. Das schnellste Team waren vier Männer der Bergalinger Feuerwehr.

Bei Glasbläser Reinhard Börner konnte man nicht nur beim Glaskugelmachen zusehen, sondern auch selbst ausprobieren. | Bild: Schneider, Sigrid

Auch dieser Festtag, der bereits um 16 Uhr mit der Jugendkapelle Willaringen und der Stadtmusik Wehr begonnen hat, hat Hunderte von Besuchern angezogen und begeistert, resümiert Holger Albiez: „Die Leute freuen sich unglaublich, dass wir das auf die Beine gestellt haben – wir haben vier Tage volles Haus gehabt. Einfach ein ganz großartiger Erfolg.“