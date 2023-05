Die Feuerwehr der Gemeinde Rickenbach besteht aus fünf Ortsteilwehren: Rickenbach-Altenschwand als Wehr im Kernort sowie die Abteilungen Bergalingen, Hottingen, Hütten und Willaringen. Die Anzahl der Einsätze liegt beispielsweise für die Abteilung Rickenbach-Altenschwand bei 25 bis 30 pro Jahr. Dies schreibt die Feuerwehr Rickenbach in einer Pressemitteilung.

Dazu ist die Wehr in allen Abteilungen mit modernsten Einsatzfahrzeugen ausgestattet und wird im Bedarfsfall von den umliegenden Feuerwehren anderer Gemeinden unterstützt. Die Einsatzbilder haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend verändert. Standen früher Brandeinsätze im Vordergrund, so verschiebt sich der Schwerpunkt zunehmend in Richtung technischer Hilfseinsätze. Dabei reicht die Spanne der Einsatzstichworte von „Wasser im Keller“ über „feststeckendes Pferd in Kanaldeckel“ bis hin zu „Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall“. Bei Brandeinsätzen können die Feuerwehrleute der Gemeinde Rickenbach mit allen bekannten Einsatzfällen konfrontiert werden. Dabei reicht die Spanne vom Kaminbrand über den Zimmer- und Wohnungsbrand bis hin zum Vollbrand oder Industriebrand.

Um die notwendigen Arbeitsabläufe bei solchen Einsätzen zu optimieren, finden regelmäßig Proben statt. Die durchschnittliche Anzahl liegt dabei je Abteilung zwischen 20 und 30 pro Jahr. Dabei werden über das Jahr verteilt auch gemeinschaftliche Proben genutzt, um die Zusammenarbeit der Abteilungen weiter zu verbessern. Besonders gefordert sind die Feuerwehren tagsüber an Arbeitstagen, wenn viele Kammeraden außerhalb der Gemeinde arbeiten. Deshalb werden vor allem auch neue Mitglieder gesucht, die innerhalb der Gemeinde tagsüber verfügbar sind.

Ein Einstieg in die Feuerwehr ist unabhängig vom Alter jederzeit möglich. Zu den Grundvoraussetzungen zählen körperliche Fitness und die Bereitschaft, mit anderen Feuerwehrangehörigen schwierige Aufgaben zu lösen. „Trotz aller Dramatik bei einzelnen Einsätzen ist das Schöne am Feuerwehrdienst, dass man mit allen Lebenssituationen in Kontakt kommt und lernt, mit hoher Flexibilität schnell auf sich verändernde Situationen zu reagieren“, schreibt die Feuerwehr in der Mitteilung. Bei aller Ernsthaftigkeit bei Einsätzen komme das Gemeinschaftsgefühl nicht zu kurz.

Viele Feuerwehrleute haben ab zwölf Jahren in der Jugendfeuerwehr erste Grundlagen vermittelt bekommen. Mit 17 Jahren werden sie dann in den Abteilungen aufgenommen, dürfen bei Einsätzen mit ausrücken und bis zum Verteiler entsprechende Aufgaben übernehmen. Die Ausbildung zum aktiven Mitglied der Feuerwehr beginnt mit der Grundausbildung „Truppmann 1“, gefolgt von „Truppmann 2“ und kann weiter über „Truppführer“, „Gruppenführer“ bis zum „Zugführer“ ausgebaut werden. Daneben können Vertiefungsrichtungen wie „Maschinist“ oder „Atemschutzträger“ gewählt werden. Die Anzahl der Weiterbildungsmöglichkeiten für Interessierte sei schier unendlich.

So biete der Feuerwehrdienst für alle Interessierten eine sinnvolle Möglichkeit, sich für die Sicherheit in der Gemeinde zu engagieren. Damit sich alle Interessierten ein eigenes Bild von den Aufgaben der Feuerwehr machen können, lädt die Feuerwehr am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ins Gerätehaus nach Rickenbach ins Schaffeld ein. An diesem Tag können Groß und Klein lernen, wie man kleine Brände im Haushalt bekämpft, was passiert, wenn man den Notruf 112 wählt, mit welchen Fahrzeugen und Werkzeugen die Feuerwehr arbeitet und wie man einfach Erste Hilfe leisten kann, um damit im Ernstfall Leben zu retten. Die Mitglieder der Abteilungen der Rickenbacher Feuerwehr stehen bereit, um Fragen zu beantworten und es ist auch für Essen und Trinken gesorgt, schreibt die Feuerwehr.