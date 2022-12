von Hans-Jürgen Sackmann

Am Samstag passte das Wetter. Bei leichtem Schneetreiben steigerte sich beim Weihnachtsmarkt in Rickenbach die Lust auf Glühwein und Waffeln mächtig. Der Weihnachtsmarkt mit eigenem Charakter wurde wieder sehr gut angenommen. Peter Kremisch kann es nicht lassen. Er hat sich ein Herz genommen und nach zwei Jahren Corona-Pause den kleinen überschaubaren Weihnachtsmarkt unter der Schirmherrschaft des Fördervereins „gemeinsam für Altenschwand“ organisiert. „Mir es wichtig, dass kein Gewerbe am Markt teilnimmt.

Weihnachtsmarkt Rickenbach Die schönsten Bilder vom Weihnachtsmarkt in Rickenbach Das könnte Sie auch interessieren

Vereine und Schulen

Gemeinnützige Vereine und Schulklassen soll die Möglichkeit gegeben werden, durch den Verkauf von Leckereien und Dekoartikel ihre Projekte zu unterstützen“, sagte der pensionierte Gemeinderat bei der Eröffnung des Marktes.

Große Freude: Der von Peter Kermisch (Bildmitte) organisierte kleine überschaubare Markt, bei dem Selbstgemachtes und der „soziale Charakter“ im Vordergrund stehen, wurde wieder sehr gut angenommen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Die Besucher konnten sich mit schönen Sachen wie die beliebten Vogelhäuschen, selbst Gestricktes, Gehäkeltes und Dekorationsartikel eindecken. Tolles von der Biene gab es beim Stand des Imkervereins Hotzenwald. Die Eulenklasse 4c bot Schokoträume und die 4b leckere Torten für ihre Abschlussfahrt an den Feldberg an.

Unterstützung für Hilfsprojekt

Der Bürgerverein Egg verwöhnte die hungrigen Schleckmäuse mit Lebkuchen und Waffeln. Nicht wegzudenken sind die Krippen und das Krippenzubehör für das Hilfsprojekt „Wasser ist Leben!“ der Josef Vogt Stiftung in Hale, Tansania. Tolles aus Wolle gab es bei Heidi Vogt und Gedrechseltes bei ihrem Mann Wolfgang. Die Familie spendet die Hälfte ihres Erlöses dem DRK-Ortsverband Rickenbach zur Anschaffung eines Defibrillators.

Ein Schülergruppe mit Begleitung sorgte für besinnliche Weisen beim Weihnachtsmarkt in Rickenbach. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Kulinarisch konnten sich die Markteilnehmerinnen und Marktteilnehmer beim Stand des Fördervereins „gemeinsam für Altenschwand“ stärken. Groß war das Gedränge, als der Kindergarten Rickenbach unter der Leitung von Frau Buchner mit ihrem im Morgenkreis eingeübten Singspiel auftrat. Die Eltern klatschten, sangen mit und die Kleinen mussten „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ gleich zwei Mal zum Besten geben. Am Samstag Nachmittag sangen und tanzen dann die Grundschulklassen unter der Leitung von Marion Kaltenbach mit Begleitung von Lidia Wallander am Keyboard.