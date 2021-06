Seit Januar 2020 verfügen die Schulen in Rickenbach und Herrischried über ein besonderes Angebot: die Schulsozialarbeit. Dahinter stehen Renate Zimmermann und Thomas Zogalla. Zusammen decken sie eine volle Stelle ab. Thomas Zogalla wirkt an beiden Schulen, hauptsächlich aber in Herrischried, während Renate Zimmermann ausschließlich in Rickenbach tätig ist. Ihr Fazit nach eineinhalb Jahren Arbeit: „Wir sind voll ausgelastet, aber das ist gut.“

Bad Säckingen Sieben Wochen Sommer satt? Worauf wir uns nach dem Siebenschläfer-Tag einstellen können Das könnte Sie auch interessieren

Dem Argument, dass es im ländlichen Raum keine Schulsozialarbeit braucht, begegnen sie mit Fakten: Die familiären Verhältnisse sind komplexer geworden, die Bevölkerungsstruktur auch auf dem Land verändert sich stetig – psychosozial, kulturell und sprachlich. Und was häufig mit städtischen Agglomerationen in Verbindung gebracht wird – Arbeitslosigkeit, Suchtprobleme, häusliche Gewalt – macht nicht vor dem Land Halt. „Unsere Arbeit zeigt, dass es das auch hier gibt“, verrät Renate Zimmermann. Hinzu kommt Streit unter Schülern oder Schwierigkeiten im Unterricht – Schulsozialarbeit ist ein weites Feld, in dem vor allem eines zählt: Vertrauen. „Wir unterliegen bei allem, was wir tun, der Schweigepflicht“, erklärt Thomas Zogalla, „alles bleibt grundsätzlich erst einmal unter uns“. Ohne Vertrauen wäre ihre Arbeit gar nicht möglich, fügt er hinzu.

Hochrhein Das Filmvergnügen geht wieder los: Doch nicht jedes Kino am Hochrhein öffnet jetzt wieder Das könnte Sie auch interessieren

Thomas Zogalla und Renate Zimmermann teilen ein Büro im Kindergarten Rickenbach. Ihr Pensum besteht aus praktischer Arbeit, aus Vor- und Nachbereitungen und dem Dokumentieren ihrer Einsätze. „Wir dokumentieren alles, aber eben unter Verschluss“, bemerkt Renate Zimmermann. Eine Schablone für ihre Arbeit gibt es nicht. „Auf jede Klasse, jede Jahrgangsstufe muss man anders eingehen“, betont sie. Gleichzeitig stellt Thomas Zogalla klar: „Wir gehören nicht zum System Schule.“

Kreis Waldshut Am 3. Juli startet das Stadtradeln in den Kreisen Waldshut und Lörrach: Für‘s Klima und für mehr Radwege in die Pedale treten Das könnte Sie auch interessieren

Die Schulsozialarbeit hat eine eigenständige Funktion, obwohl sie auf dem Austausch mit Lehrern und Schülern basiert. „Sie bedeutet auch, die Lehrer zu unterstützen“, so Zogalla. Denn diese haben einen anderen Auftrag, und oftmals fehlt ihnen die Zeit, vertiefende Gespräche zu führen. Der Kontakt zu den Schulsozialarbeitern kann schon mal direkt auf dem Pausenplatz entstehen, „da sind wir sichtbar“. Die Kinder der Grundschule treten eher spontan an sie heran, „die Älteren reflektieren zuerst, ob sie auf uns zukommen sollen“, weiß Thomas Zogalla. Grundsätzlich gilt: „Wenn ein Kind nicht will, wird es nicht gedrängt.“ Für die Schulsozialarbeit gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Renate Zimmermann ist überzeugt: „Unsere Arbeit ist eine Bereicherung für die Schulen.“

Die Schule An der Grundschule in Rickenbach, eine Ganztagesschule in Wahlform, werden rund 240 Kinder aus den Gemeinden Rickenbach und Herrischried unterrichtet. Die beiden Gemeinden sind mit der Grundschule in Rickenbach und der Gemeinschaftsschule Hotzenwald (Sekundarstufe) in Herrischried einen Schulterschluss eingegangen, es handelt sich also um ein gemeinsames Schulprojekt. Seit 2017/18 besteht die Trennung und räumliche Zuordnung von Primar- und Sekundarstufe zu jeweils einer der beiden Gemeinden.

Erfahrung bringen beide mit. Renate Zimmermann ist Diplomsozialarbeiterin und verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung in der Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Thomas Zogalla ist Sozialpädagoge von Beruf und war zuletzt an einer Schule in Bad Säckingen beschäftigt. Ihre Arbeit an den Schulen in Rickenbach und Herrischried fußt auf drei Feldern: Einzelfallhilfe, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Netzwerkarbeit. Erstere wird oft spontan in Anspruch genommen, wenn Schüler oder Eltern sich mit kleinen und großen Problemen an die Sozialarbeiter wenden. Die Gruppenarbeit ist auf den Klassen- oder Gruppenverband fokussiert. Dabei wird mit den Schülern vorbeugend oder in konkreten Problemsituationen gearbeitet.

Mobbing und soziale Medien

Themen sind zum Beispiel der Zusammenhalt der Klasse, Vorbeugung vor Ausgrenzung und Mobbing sowie soziale Medien. In der Netzwerkarbeit kommt die Umsicht der Schulsozialarbeiter zum Tragen – Kontakte knüpfen zu anderen Beratungsstellen, zum Jugendamt oder zu sonstigen sozialen Diensten. Hinzu kommt die Teilnahme der Schulsozialarbeiter an Arbeitskreisen, Supervision sowie Fachberatung durch den Caritasverband, eben um sich auszutauschen.

Initiiert hat die Schulsozialarbeit Marianne Husemann, Rektorin der Gemeinschaftsschule Herrischried. Ihr Anliegen scheiterte zuerst an den Kosten. Dennoch beauftragten die Gemeinderäte von Rickenbach und Herrischried Michael Koubik, Fachbereichsleiter der Caritas, eine Lösung zu finden. Die Kosten von 33.000 Euro pro Jahr tragen die Gemeinden zusammen. Das Projekt wird vom Land Baden-Württemberg und vom Landkreis Waldshut finanziell gefördert.