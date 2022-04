Rickenbach vor 8 Stunden

Warum das schnelle Internet nach Bergalingen später kommt als an die meisten anderen Orte

Die Gemeinde Rickenbach investiert rund acht Millionen Euro in den Ausbau des Breitbandnetzes. Doch während in Rickenbach und Egg die Leitungen schon verlegt sind, wird es in Bergalingen noch bis 2023 dauern.