Mit einem großen Festprogramm zum 30-jährigen Bestehen der Kita Villa Wirbelwind in Willaringen beschließt das Kita-Team um die Leiterin Alexandra Eschbach am kommenden Sonntag, 9. Juli, einen Festivalsommer, mit dem sich das Kita-Team einen ganz großen Wunsch erfüllt hat.

„Jeden Monat ab März hatten wir hier jeweils tolle Events für unsere Kinder und auch Eltern und Familien; Stimmbildung mit Uli Führe, das Kindertheater „Duo Mirabelle“, den Trommelzauber und einen Theaterworkshop. Und jetzt kommt unsere große Jubiläumsfeier, auf die wir uns so sehr freuen und zu der alle eingeladen sind die uns nahestehen, uns nahestanden und alle, die einfach neugierig sind auf uns“, sagt Kita-Leiterin Alexandra Eschbach strahlend.

In diesen 30 Jahren Villa Wirbelwind haben 706 Kinder in ihrem Haus für „Wirbelwind“ gesorgt, erzählt sie rückblickend, und es habe große Projekte, neue Anschaffungen, spannende Themen und Zeitreisen, viel Musik, interessante Gäste aus unterschiedlichen Ländern, fröhliche Feste und etliche Höhepunkte im Kita-Leben gegeben. Heute bringen etliche ehemalige Kita-Kinder ihre Kinder hier in den Kindergarten; für Eschbach ein starkes Zeichen dafür, dass großes Vertrauen und ein Gefühl von Heimat entstanden ist.

„Im September 1993 übergab der damalige Bürgermeister Georg Keller symbolisch den Schlüssel an unser Erzieherteam und die 44 neuen Kindergartenkinder der Igel- und der Gänseblümchengruppe“, erinnert sich Eschbach, die als junge Kita-Leiterin zusammen mit ihrem Team in diesem Jahr mit der Planung für das pädagogische Konzept sowie für Möbel, Ausstattung und Spielmaterial begann. „Drei Erzieherinnen aus unserem Anfangsteam feiern in diesem Jahr mit der Villa Wirbelwind ihr 30-jähriges Jubiläum und werden beim Festakt am Sonntag geehrt werden“, erzählt Eschbach.

Kennzeichnend für den Willaringer Kindergarten sei generell eine Kontinuität im Team mit sehr geringem Wechsel und darauf sei man sehr stolz; auch dies zeige, dass die Kita mehr sei als nur ein Arbeitsplatz. „Hier findet jeden Tag das pure Leben statt und wir versuchen, den Kindern stets das zu geben, was sie brauchen – Bewegung, Sprache, Musik und eine Atmosphäre der wertschätzenden Anerkennung, in der sich Kinder wohlfühlen“, sagt sie. Großzügige Räumlichkeiten im Haupthaus mit einem Garten rund um das Haus, der sommers wie winters für Outdoor-Aktivitäten mit den inzwischen 75 Kindergartenkindern (3-6 Jahre) und 20 Krippenkindern der Krippengruppe und des Zwergennests.

Seit September 2020 besteht die „Außenstelle Blauland“, die im alten Schulhaus in Willaringen für damals 24 Vorschulkinder, die blauen Kinder, eingerichtet worden ist. „Das Lieblingsbuch der Blauen Kinder damals war „Kennt ihr Blauland“ und das wurde zum Motto unseres Umzugs“, schildert die Kita-Leiterin. Mit dem Bollerwagen und ihren Lieblingsspielen und -büchern zogen die Kinder um in ihre neue Kita und aus dem Schulhaus Willaringen wurde so das „Blauland“.

Fast ein Jahr später wurde die Kita Villa Wirbelwind als erster Naturpark-Kindergarten in Baden-Württemberg nach Kriterien des Verbandes Deutscher Naturparke für zunächst fünf Jahre ausgezeichnet. Vier entsprechende Naturparkprojekte erweitern das pädagogische Angebot für die Kinder seither. Viel habe sich verändert in den vergangenen 30 Jahren, der Kindergarten sei gewachsen, die Zeit eine andere geworden mit neuen Fragestellungen; den Kindern eine Heimat zu geben, die ihnen einen sicheren und liebevollen Ort bietet, um sich zu entfalten sei nach wie vor ein Grundwert der Kita.