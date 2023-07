Kinderlachen ist schon von Weitem zu hören, an den Festbänken wird gemeinsam zu Mittag gegessen. Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde begrüßen sich herzlich und im Schatten der Obstbäume vor dem Eingang zur Kita Villa Wirbelwind in Willaringen. Mit einem großen Programm für alle Gäste wird das 30-jährige Bestehen der Willaringer Einrichtung gefeiert.

Seit es den Kindergarten Villa Wirbelwind gibt, sind sie dabei. Dafür ehrt Bürgermeister Dietmar Zäpernick (von links) Kirsten Vogel, Alexandra Eschbach und Jutta Montsko. | Bild: Schneider, Sigrid

An diesem bisher heißesten Tag dieses Jahres, ist die Gemeindehalle voll besetzt. Schon bevor der Festakt um 14 Uhr beginnt, herrscht reges Treiben.

Villa Wirbelwind Die Kita Villa Wirbelwind wird derzeit von 75 Kindergartenkindern (3 bis 6 Jahre) und 20 Krippenkindern der Krippengruppe und des Zwergennests besucht. Seit September 2020 besteht die Außenstelle Blauland im alten Schulhaus Willaringen. Im September 2021 wurde die Kita Villa Wirbelwind als erster Naturpark-Kindergarten in Baden-Württemberg nach Kriterien des Verbandes Deutscher Naturparke für zunächst fünf Jahre zertifiziert. Ansprechpartnerin bei Fragen ist Leiterin Alexandra Eschbach, 07765 8679 und willaringen@kindergarten-rickenbach.de.

Besucher suchen zwischen den Tischreihen ihren Sitz. Hinter dem roten Samtvorhang versammeln sich Kindergartenkinder für ihren großen Auftritt. Ihre drei Lieder bilden den Rahmen für die einzelnen Punkte der Erwachsenen mit Rückblicken, Ehrungen, Festreden.

Mit Spannung erwartet und mit viel Applaus belohnt wird der großartige Auftritt der Kinder-Trachtengruppe Alt-Hotzenwald. | Bild: Schneider, Sigrid

Im Mittelpunkt stehen zusammen mit der Villa Wirbelwind drei Damen: Kirsten Vogel, Jutta Montsko und Alexandra Eschbach arbeiten seit der ersten Stunde in der Betreuungseinrichtung. Jetzt sollen sie für ihr Engagement und ihren Einsatz entsprechend geehrt werden.

Zauberhaft zieht Clownin Lizzy Martillo mit bunten Luftballons und lustigen Geschichten Kinder in ihren Bann. | Bild: Schneider, Sigrid

Kollegin Elke Bölecke erinnert als Vertreterin des gesamten Teams an die Liebe von Kirsten Vogel zu Turnen und Sprachförderung oder das Faible von Jutta Montsko für Tiere und religiöse Themen. Alexandra Eschbach wird gedankt für ihre Energie und ihren Optimismus. Dem Schwung und der unermüdlichen Energie des Teams zollt auch Bürgermeister Dietmar Zäpernick großen Respekt, ebenso Magdalena Raute als Vertreterin des Elternbeirates.

Im Schatten unter den Obstbäumen herrscht großer Andrang beim Kinderschminken an den Tischen von Sina Langer, Sina Lauber und Lorraine (von links). | Bild: Schneider, Sigrid

Mit einem Augenzwinkern erinnerte Alexandra Eschbach schließlich daran, dass ihr und den beiden anderen Erzieherinnen bereits drei Teammitglieder auf den Fersen seien bezüglich der Arbeitsjahre: Elke Bölecke ist seit 27 Jahren dabei, Carmen Klingele seit 25 Jahren und Heike Egle seit 21 Jahren. „Kontinuität zu halten in unserem Team, und der Wunsch den Kindern einen liebevollen Ort zu geben, an dem sie sich entfalten können, „fünf Zentimeter über sich hinauswachsen“, das sind nach wie vor unsere großen Ziele“, so Alexandra Eschbach.