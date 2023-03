Fröhliche Stimmung und eine ansteckend gute Laune haben vorgeherrscht bei der Hauptversammlung der Landfrauen Altenschwand. Weit mehr als die Hälfte der 40 Mitglieder des Vereins waren anwesend. Sie freuten sich mit ihrer Vereinsschwester Cordula Jehle über deren Ehrung für 30 Jahre Mitgliedschaft im Verein, mit Tanja Baumgartner, die zur zweiten Kassiererin gewählt wurde.

Ebenso freuten sie sich über ihr jüngstes Mitglied Aileen Berger, die ab jetzt mit von der Partie ist, wenn die rührigen Damen wieder zusammenkommen, um gemeinsame Projekte zu gestalten – sei es für sich oder für die Gemeinde. Sowohl Peter Kermisch, als Bürgermeisterstellvertreter Rickenbachs, als auch die Vorsitzende der Landfrauen Bezirk Hotzenwald, Doris Mutter, zeigten sich höchst erfreut und dankbar über so viel Eigeninitiative für Altenschwand als auch über ihren Unternehmungsgeist innerhalb des Vereins.

Und mit viel Initiative geht es bereits ins kommende Vereinsjahr mit der Planung eines gemeinsamen Ausflugs im April nach Oberwangen zu einer Hofbesichtigung mit Nudelproduktion sowie zu einer Kornhausführung in der Blattert-Mühle in Wellendingen. Einem zweiten Ausflug im Oktober werden sich die Landfrauen Bergalingen anschließen. Ein etwas intensiverer Austausch der beiden Vereine habe sich seit vergangenem Jahr entwickelt mit einem gemeinsamen Treffen, erläuterte die Vereinsvorsitzende Waltraud Lauber.

Kassiererin Michaela Böttcher berichtete über ein ereignisreiches Vereinsjahr. So auch über die Bepflanzung und Gestaltung des Altenschwander Dorfplatzes im April letzten Jahres. Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass die Pflanzen insekten- und bienenfreundlich sowie nachhaltig sind. „Damit das Projekt gelingen konnte, wurde schweres Geschütz aufgefahren, und dank männlicher Unterstützung von Thomas, Tobias, Jürgen, Martin, Paco und Ludwig, konnte die Umgestaltung in zwei Tagen umgesetzt werden“, schilderte Protokollführerin Carolin Braun.

Ein Großprojekt ist auch der Umbau des Schulhauses Altenschwand zum Bürgerhaus, in dem die Damen zukünftig ihr Vereinsheim haben werden. „Wer hätte gedacht, dass dieses Unternehmen so immens arbeitsaufwendig sein würde und mit einem so großen Zeitaufwand verbunden sein würde“, sagte Peter Kermisch. Er hoffe, dass die Damen Ende dieses Jahres ihre neue Heimstätte beziehen können; das große Engagement der Landfrauen und deren Partner bei der Sanierung des Schulhauses Altenschwand sei herausragend.

Weiterer Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr war die große Feier des 40-jährigen Jubiläums am 17. Juli mit einem üppigen Brunch im Bürgerhaus in Hütten. „Im Mittelpunkt stand die Ehrung unserer 19 Gründungsmitglieder“, schilderte Protokollantin Carolin Braun. So wurde das Fest mit Erika Bach, Rosmarie Thoma, Rosmarie Kraushaar, Erika Böttcher, Alma Schäuble, Karin Rostek, Anna Metzger, Gertrud Kammerer, Margret Lueg, Paula Vogt, Helga Merkle, Monika Stoll, Gertrud Gugelberger, Christa Vogt, Erika Mutter, Irma Strittmatter, Margret Vogt, Heidi Wagner und Veronika Petschel zu einem großen Ereignis für alle.

Mit der Bitte der Vereinsvorsitzenden Susanne Baier, die Kapelle in Glashütten bei Wortgottesdiensten so oft wie möglich zu besuchen, endete der offizielle Teil des Abends. „Der Altar in der Antonius-Kapelle ist restaurierungsbedürftig; wenn die Kapelle oft genutzt wird sind die Chancen größer, dass etwas gemacht wird“, gibt Susanne Baier zu bedenken.