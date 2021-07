Urlaub – schönste Zeit des Jahres. Ohne Urlaub ist das Leben halb so schön, heißt es. Oder, frei nach Loriot: Ein Leben ohne Urlaub ist möglich, aber sinnlos. Demnach waren die letzten rund 16 Monate weitgehend sinnlos. Urlaubsträume haben sich in Luft aufgelöst, Mallorca, Costa Brava, Riviera adios, nur nicht in Hottingen.

Dort gibt es sie noch, die Urlaubsträume. Manifestiert auf dem Platz beim Kindergarten in Form von einem Sonnenhut auf einem Klappstuhl, neben dem ein Koffer mit einem kleinen Blumengärtchen liegt. Der Sonnenhut hat eine Sonnenbrille und einen Vogel, der zwar nach unten gekippt ist, aber egal, der Hut hat trotzdem einen Vogel.

„Urlaubsträume“ ist auf zwei Blättern zu lesen, und ja, wer hat sie nicht, die Urlaubsträume. Jetzt mehr denn je, dank sinkender Inzidenzahlen und trotz Delta, es grüßt der Impfpapst. Gegenüber dem bunten Arrangement hängen an einem Baum zwei Zettel. Auf einem steht: „Dorfkind und stolz darauf.“ Auf dem anderen: „Corona-Jahre 2020 – 2021. Unsere Wünsche: Gesundheit, Spaß, spielen, lachen, Freude.“

Damit ist eigentlich fast alles gesagt. Quasi als Bekräftigung liegen in einem Beet am Fuß des Baums ein paar bemalte Steine. Einer ist gelb. Er trägt die Aufschrift „Ich wünsche die Sonne.“ Das ist ein schöner Wunsch. In letzter Zeit war ja nicht so viel mit Sonne, obwohl es Sommer ist. Aber vielleicht hilft die Wunschinsel in Hottingen ein bisschen nach.

Wer dahinter steckt? Keine Ahnung. Die Murgtalmäuse vielleicht? Jedenfalls haben die Urheber der Hottinger Urlaubsträume die Lage gut getroffen. Denn außer Urlaub gibt es nichts schöneres als Gesundheit, Spaß, spielen, lachen, Freude. Darauf ein Gläschen was auch immer mit frisch gemachtem Holunderblütensirup. So süß wie die Liebe.

