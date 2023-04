Der Gemeindeverband Rickenbach der CDU hat mit Bernd Jägle einen neuen Vorsitzenden und Pressesprecher. In der Jahresversammlung am Montag im Alemannenhof Hotel Engel in Rickenbach wurde er einstimmig gewählt, nachdem Siegfried Eckert sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Hubertus Matt wird weiterhin als zweiter Vorsitzender fungieren und Andreas Matt als Schriftführer. Neuer Schatzmeister wurde Wilhelm Hottinger. Als Beisitzer werden dem Vorstand Manfred Eckert, Martin Matt, Andreas Vogt und Andreas Baumgartner angehören.

Neben den Wahlen galt es aber auch die Mitglieder Siegfried Eckert und Hubertus Titz für 40 Jahre Mitgliedschaft zu ehren. Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender Felix Schreiner und der neue Vorsitzende Bernd Jägle überreichten die Urkunden, Ehrennadeln und Präsente und lobten die gute Arbeit der Geehrten.

Der scheidende Vorsitzende Siegfried Eckert bilanzierte die zurückliegenden Jahre seit dem Oktober 2018, wo letztmals eine Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes stattfand. Wie er ausführte, wurden die Aktivitäten des Gemeindeverbandes durch die Covid-19-Pandemie stark eingeschränkt. So konnten Vorstandssitzungen in Präsenz nicht mehr durchgeführt werden. In diese schwierige Zeit fiel auch die Bürgermeisterwahl, die Amtsinhaber Dietmar Zäpernick gewann. Allerdings lag die Wahlbeteiligung nur bei 38 Prozent. Die Einbeziehung der Bevölkerung in die Entscheidungsprozesse lasse zu wünschen übrig, resümierte Eckert. Zum Schluss dankte er für die gute Zusammenarbeit.

Bernd Jägle hofft, dass Rickenbach weiterhin als Wohnort lebenswert bleibe, wozu auch die neue Schulentwicklung beitrage. Sorge bereite ihm die derzeitige Notfallversorgung.

Bürgermeisterstellvertreter Manfred Eckert berichtetet über das Gemeindeleben. Er erwähnte unter anderem die Gemeinschaftsschule Hotzenwald, den Breitbandausbau und die neu ausgewiesenen Bauflächen im Schaffeld. Felix Schreiner bereitet derzeit der Ausbau der A 98 sorge. Hier gelte es, zuerst die Lücke zwischen Laufenburg und Rheinfelden zu schließen.

Kontakt: Vorsitzender Bernd Jägle ist erreichbar unter der Mobilnummer 0152 24384692. Mehr über den CDU-Gemeindeverband Rickenbach unter dem Link:

www.cdu-rickenbach.de