von Karin Steinebrunner

An gleich zwei Orten in der Pfarrgemeinde St. Wendelinus Hotzenwald stellt Bertold Dieterich im Rahmen des Görwihler Kultursommers seine Arbeiten aus. In der Kapelle in Egg hat er neben Gemälden zwei Holzskulpturen platziert, in der Pfarrkirche in Oberwihl sind es weitere Gemälde. Am Nachmittag wurde die Präsentation wiederum begleitet von Wolfgang Daiss, am Abend spielte Jonas Hoenig mit seiner 2019 gegründeten Formation „Nineteen Echoes“.

Zwei kleine holzgeschnitzte Tempel Dieterichs schmücken die Seiten des imposanten Altars in der Kapelle in Egg. Um die Bilder Dieterichs zu bestaunen, muss man sich umdrehen. Sie hängen an den mattweißen Stäben des Gitters am Eingang zur Kapelle, und zu diesen Gitterstäben passen sie wie angegossen. In der Mitte dominiert eine großformatige Darstellung eines Kanaldeckels, der ebenso gut für die Säulenhalle eines Tempels gehalten werden könnte, zumal die Darstellung auch mit den beiden hölzernen Tempeln am Altar korrespondiert.

Ortsende nennt Bertold Dieterich seine Präsentationen in Egg und in Oberwihl, am Abend verbunden mit dem Konzert der Jazzband Nineteen Echoes. Bild: KARIN STEINEBRUNNER | Bild: Karin Steinebrunner

Die Gemälde rechts und links machen den Zusammenhang mit dem Kanaldeckel indes deutlicher, indem sie ihn spielerisch in unterschiedlichen Varianten integrieren. In Oberwihl kommen dann noch weitere Motive hinzu, etwa ein Betonmischer als Lob der Arbeit, oder diverse Straßenschilder als Übergang von Zivilisation zu Natur, die der Präsentation den Titel „Ortsende“ gaben.

In Egg hatte Wolfgang Daiss wieder eine seiner Zistern sowie seine große Theorbe dabei und interpretierte diesmal Musik des frühen Mittelalters, teilweise anhand der originalen Tabulaturen. In Oberwihl erwartete die Zuhörer ein Jazzabend mit eigenen Werken der beiden Bandmitglieder Thomas Schmeer (E-Gitarre) und Jonas Hoenig (E-Bass), die zusammen mit Oliver Felbinger am Schlagzeug nach einer CD-Aufnahme nun auch ihr erstes gemeinsames öffentliches Konzert gaben.

Die Band hat sich dem Einsatz von Klangeffekten, der ungewöhnlichen Kopositionsweise und Überraschungen verschrieben. In „You‘re Not Alone“ beispielsweise, einer Komposition von Thomas Schmeer übernimmt zunächst ungewöhnlicherweise der Bass die melodiöse Führung und tauscht im Lauf des Stücks die Rolle mit der E-Gitarre. In Jonas Hoenigs „Hello Dr. Fish sorgen abgerissene Melodiefetzen und Halleffekte für Unterwasserassoziationen, wie im Gegensatz dazu in Thomas Schmeers „Zero G“ die im Titel angesprochene Schwerelosigkeit durch sphärisch-hallige Klänge und Flageoletts hörbar wird.

In Jonas Hoenigs „Atlantis“ bekommt Schlagzeuger Oliver Felbinger sein Podium für eine solistische Einlage. Das Stück „Unexpected Meteorological Phenomena“ schließlich macht seinem Titel alle Ehre mit sensationell rasanten Gitarrenläufen, einer geradezu höllischen Stretta und dem wie auf Knopfdruck aus allen Wolken gefallenen Abbruch am Ende. Selbst in der vehement geforderten Zugabe hören die Überraschungseffekte nicht auf.