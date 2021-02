von Harald Schwarz

Das Geheimnis liegt beim Kochlöffel. In die Jahre gekommen und unscheinbar hellgrau und mit aufgeklebten Maßeinheiten zeigt er akribisch die hinzugekommene Schneehöhe an. Bernhard Schlattmann misst täglich penibel genau. Die Schneedecke wird immer an der gleichen Stelle bei der Doppelgarage gemessen. Es wird kumuliert. Hat es in der Nacht geschneit, wird der neue Wert erfasst. 1994 hatte Schlattmann aus Spaß mit dieser Art Messung begonnen.

Inzwischen ist er 82 Jahre alt und misst immer noch. Jahr für Jahr wird der unscheinbare hellgraue Kochlöffel herausgekramt und anhand der aufgeklebten Skalierung auf dem Küchenutensil gemessen – Schnee vorausgesetzt. Tag für Tag, immer das gleiche Ritual bei Schnee: Kochlöffelmessung – Übertrag in das Notizbüchlein.

Auszug aus dem Notizbuch von Bernhard Schlattmann mit den Aufzeichnungen seit 1994. | Bild: Harald Schwarz

Tag für Tag die gleiche Hartnäckigkeit auch bei seinen sportlichen Aktiviäten. 6000 Schritte sind das Mindeste. Diesmal aber gemessen per App auf dem Smartphone. „Da gehört Willen dazu“, meint Bernhard Schlattmann mit urbanem Schweizer Dialekt. Außerdem spielt er Tennis und hält sich mit Schach im Club geistig fit.

Vorliebe für Zahlen

Bernhard Schlattmann ist in Spiez am Thunersee geboren und dort aufgewachsen. Nach einer Lehre als Buchdrucker steigt er die Hierarchieleiter schnell nach oben und wird über die Positionen als Abteilungsleiter und Geschäftsführer zum Inhaber einer eigenen Druckerei. Sie wird inzwischen von seinem Sohn geführt. Bernhard Schattmann verwaltet dort immer noch die Zahlen der Buchhaltung. Der alten Heimat bleibt er mit einer Wohnung in Spiez treu. Diese Vorliebe für Zahlen zeigt sich auch bei der akribischen Erfassung der Schneehöhen in Egg.

Bei der analytischen Aufarbeitung zeige sich die Tendenz zu abnehmenden Schneemengen, von einigen Ausreißern abgesehen. So zum Beispiel Ende Januar dieses Jahres. „Vor 20 Jahren hatten wir mehr Schnee“, so seine Erkenntnis. „Das hat sicher auch mit der Veränderung des Klimas zu tun“, ist seine Erkenntnis. Das könne man auch an seinen Aufschreibungen ablesen, meint der Hobbyanalist Schlattmann.

„Ich habe einfach mal angefangen und immer weitergemacht“, erklärt Schlattmann die Motivation der Anfänge. Nach seinem Umzug von Basel in den Rickenbacher Ortsteil Egg im Jahr 1992 staunte er über die Schneemengen. Sie zu dokumentieren war sein Antrieb. Dies seit nunmehr 27 Jahren.