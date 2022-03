von sk

In der Nacht auf Sonntag ist auf einem Baustellenlagerplatz an der L 152 beim Rickenbacher Ortsteil Wieladingen ein Radlader aufgebrochen und kurzgeschlossen worden. Zwischen 1 und 2 Uhr dürfte der am Parkplatz zur Burgruine Wieladingen abgestellte Radlader gewaltsam geöffnet worden sein. Zumindest kurz wurde mit diesem auch herumgefahren. Dabei wurden zwei Bauzaunelemente stark beschädigt, so die Polizei in ihrer Meldung. Ebenso entstand am Radlader Sachschaden. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0).

Murg: Einbrecher nehmen PC und drei Flaschen Bier mit

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen ist in ein Büro- und Lagergebäude an der Eglerstraße in Murg eingebrochen worden. Im Gebäude wurden Schränke und Schubladen aufgerissen. Entwendet wurden PC-Zubehör und drei gekühlte Flaschen Bier. Der Wert des Diebesgutes liegt laut Polizei bei knapp 2000 Euro. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Niederhof: Autofahrer mit 2,3 Promille am Steuer

Eine Polizeistreife stieß am Montagabend im Murger Ortsteil Niederhof auf einen lallenden und schwankenden Autofahrer. Gegen 23.40 Uhr war der 49-Jährige kontrolliert worden. Dabei fiel seine augenscheinliche deutliche Alkoholisierung auf. Neben Alkoholgeruch schwankte der Mann und hatte Sprachschwierigkeiten, teilt die Polizei mit. Ein Alcomatentest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Eine Blutprobe folgte. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.