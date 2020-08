von Reinhard Valenta

Als Ulrich Schmidt, der Rickenbacher Gründer der Schmidts Märkte, am 24. August 1930 geboren wurde, steckte die Weltwirtschaft in der Krise. Die Zahl der Arbeitslosen ging in Deutschland auf fünf Millionen zu und stieg weiter. Das Massenelend wuchs so schnell wie die Aggression in Politik und Alltagsleben. Am Schluss saß Hitler im Sattel und zettelte den 2. Weltkrieg mit mehr als 50 Millionen Toten an.

Der Einkaufsmarkt auf dem Bad Säckinger Brennet-Areal ist einer der jüngsten Eröffnungen im Schmidts-Markt-Unternehmen, für das Jubilar Ulrich Schmidt den Grundstein gelegt hat. Bad Säckingen ist der größte Markt, und er wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. | Bild: Wagner, Hans

Wenn Ulrich Schmidt mit seinen 90 Jahren auf das Leben zurückschaut, könnte es scheinen, als wiederhole sich die Katastrophe seiner Kindheit. Wieder steckt die Welt in einer tiefen Krise. Wieder tönen Parolen, die zu Hass aufstacheln. Wieder steigt die Aggression. Aber die Geschichte wiederholt sich nicht. Dass das so ist, liegt auch an Menschen wie Ulrich Schmidt.

1944 erlebte er mit 14 Jahren eine Lehrstunde, die er nie vergaß. Weil der Ministrant sonntags lieber in der Kirche beim Hochamt seinen Dienst versah als bei Hitlers Jungvolk für einen sinnlosen Krieg zu üben, wurde er vom Bannführer der HJ nach Säckingen zitiert. Dieser wollte den schmächtigen Jungen zur Schnecke machen. Doch Ulrich Schmidt stand so fest zu seinem Glauben, dass der Jung-Nazi ihn in Ruhe ließ. Das Thema „Jungvolk“ war für Ulrich Schmidt passé – und das Naziregime wenige Monate später ebenfalls.

Kein Wunder, dass der inzwischen 15-jährige – anders als viele andere – die Franzosen 1945 als Befreier sah. Er wollte Kaufmann werden, um das Geschäft seiner verwitweten Mutter zu übernehmen. Schon damals war ihm klar, dass guter Handel Freiheit und Frieden braucht. Drei Jahre später war für ihn der 20. Juni 1948 – der Tag der Währungsreform – mit der Einführung der D-Mark ein Freudentag. Die Zwangsbewirtschaftung wurde aufgehoben, Handel und Wandel waren endlich frei. Doch der 18-jährige hatte nicht nur Geschäfte im Sinn. Gemeinsam mit anderen Rickenbachern nahm er nach dem Ende der Hitlerdiktatur an Diskussionsforen der katholischen Kirche und ihrer Jugendorganisationen teil. Die jungen Leute suchten nach der moralischen Verrohung durch die Nazi-Propaganda nach Orientierung durch echte Werte.

Ulrich Schmidt besuchte die Höhere Handelsschule, lernte nicht nur kalkulieren, sondern auch die Grundsätze des ehrbaren Kaufmanns. Er verliebte sich in die Säckingerin Aloysia Bär und heiratete sie 1953. Wenige Monate nach der Hochzeit erlebte das junge Ehepaar am 13. Februar 1954 den schwärzesten Tag seines langen Zusammenlebens: Das Kaufhaus Gugelberger ging in Flammen auf. Unterstützt vom ganzen Dorf wagte Ulrich Schmidt den Neubeginn und baute ein neues Kaufhaus mit der damals modernsten Inneneinrichtung, wie es sie auch in großen Städten gab. Die Kundschaft wuchs, die Familie ebenfalls. Vier Kindern schenkte Aloysia Schmidt das Leben, von denen drei zur Freude der Eltern heute für die Schmidts Märkte tätig sind.

Die Unterstützung, die Ulrich Schmidt von seinem Dorf erhielt, gab er – wie es sich für den ehrbaren Kaufmann gehört – mit Zins und Zinseszins zurück. Als Kommunalpolitiker baute er gemeinsam mit anderen die festen Fundamente unserer Demokratie. Sie beginnt bekanntlich dort, wo wir arbeiten und leben. Er half den Rickenbacher Vereinen, wurde Vorstand des Schwarzwaldvereines und somit auch ein Faktor des gesellschaftlichen Lebens auf dem Hotzenwald.

Aus dem 1976 neugebauten „Hotzenwald Markt“ entwickelten sich bis heute die Schmidts Märkte als bedeutender Versorger der Bevölkerung zwischen Titisee-Neustadt und Bad Säckingen. Für sein Wirken erhielt Ulrich Schmidt Auszeichnungen wie das Bundesverdienstkreuz oder den Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg. Die Schmidts Märkte sind inmitten der Corona-Krise ein stabiler Faktor der Daseins-Vorsorge in unserer Region. Daher kann „Uli“ Schmidt zufrieden auf sein Leben zurückblicken – das Wort „stolz“ würde ihm wohl nicht über die Lippen kommen.