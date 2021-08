von Gerd Leutenecker

Frei nach Schiller gilt auch im Golf-Sport: Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Eine Woche stand auf dem Rickenbacher Golfplatz die Jugend im Mittelpunkt. Die weitläufige 18-Loch Anlage bot das Ambiente für ausgedehnte Kurzturniere und individuelle Übungseinheiten. Am Freitag stand die Clubmeisterschaft der Jugend an. Alfons Rüedin gewann vor Julius Tefert-Poppe, wobei der Altersunterschied in der Jugend zwischen 11 und 17 Jahren die berühmten Handicaps im Golf bereits mit einberechnet.

Rüedin spielt seit zehn Jahren Golf, Tefert-Poppe mit seinen elf Jahren erst seit zwei. Da setzen die Golfregeln bereits auf Fairness. Ein erfahrener Golfer kann gegen einen in der Ausbildung befindlichen Mitspieler antreten, schließlich hat der Erfahrene bereits sein Spielpotential belegt und muss mit seinem Handicap starten. Die Differenz der Schläge auf dem Platz berechnet das eigene Können mit ein. „Tja, die Regeln sind im ersten Moment nicht einfach zu vermitteln“, gestand Club-Manager Ulf Gräfe ein.

Den 32 Kindern und Jugendlichen ist das Regelwerk längst vertraut. In der vergangenen Woche standen das Training und die Übungseinheiten mit den professionellen Trainern im Vordergrund. Achim Strittmatter und Sebby Heijdenberg vermittelten die Feinheiten beim Chippen, Pitching und Putten. Und das auf den jeweiligen unterschiedlichen Golfbahnen in Rickenbach. Trotz ausgiebigem englischen Wetter, „die Kids wollten spielen und raus auf den Parcours“, schilderte Strittmatter bei der Siegerehrung die Erfahrungen in der Jugendwoche den zahlreich anwesenden Eltern und Großeltern.

Die knapp 80 Hektar große Golfanlage in Rickenbach ist seit 40 Jahren gepflegt gewachsen. Rund 650 Mitglieder hat der Golf-Club. „Und wir sehen in der ersten Augustwoche immer die Jugend im Mittelpunkt“, dabei blickt Club-Präsident Roland Supper auf die große Schar von Kindern rund um das Clubhaus im Hennematt. „Man kennt sich“, das Networking beim Golfen wird den angehenden Golfern früh vermittelt, so der ehemalige Sparkassenvorstand Supper. Gleichgesinnte nutzen das samstägliche Jugendtraining regelmäßig und gehen gemeinsam zur Jugendwoche im August.

Mit dem üblichen Understatement der Golfer, eine internationale Gemeinschaft kommt da in Rickenbach zusammen, wird artig Beifall geklatscht, als am Freitag bei der Jugendmeisterschaft ein Hole-in-One bekannt gegeben wurde. Florian Müller hat die Bahn 12 mit seinem Abschlag gleich eingelocht. „Selten, einmalig im Leben.“ Pro-Trainer Heijdenberg zeigt sich begeistert. 128 Meter lang, leicht bergauf, die zwölfte Bahn vom Rickenbacher Golfclub ist anspruchsvoll und Müller kennt die Feinheiten bereits seit längerem. Ausgewogen abgeschlagen und gezielt den Ball an die sichtbare Fahne platzierend, das war das Vorhaben von Müller. Dafür gab es den Golfpreis vom Ausrüstungspartner des Clubs. Neben Rüedin und Tefert-Poppe haben sich Jana Mäder, Fredrik Heijdenberg und Luca Mannino in die Siegerliste bei den Clubmeisterschaften der Jugend vom Golfclub Rickenbach verewigt.

